Le chanteur Chris Brown porte plainte contre son accusatrice

PARIS, 24 janvier (Reuters) - Le chanteur américain Chris Brown a porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre la jeune femme qui l'a accusé de viol, accusation qu'il rejette catégoriquement, a déclaré jeudi à Reuters son avocat français, Me Raphaël Chiche.

"Chris Brown a déposé aujourd'hui et par mon intermédiaire une plainte auprès du procureur de la République de Paris pour dénonciation calomnieuse", a-t-il expliqué à Reuters. "Chris Brown affirme qu'il n'y a eu aucune relation sexuelle, consentie ou non, avec la plaignante."

L'objectif est de faire en sorte "qu'une enquête soit diligentée, notamment pour que toute la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles cette jeune femme a été amenée à porter plainte contre lui, mais également vérifier ses motivations", a précisé l'avocat.

Chris Brown et deux de ses proches ont été arrêtés et placés en garde à vue lundi à Paris, officiellement pour soupçon de "viol aggravé" et d'"infraction à la législation sur les stupéfiants". Selon le site du magazine Closer, qui a révélé l'information, la plaignante accusait le chanteur de l'avoir violée dans la suite d'un palace parisien, le Mandarin Oriental, dans la nuit du 15 au 16 janvier.

La garde à vue du chanteur a été levée mardi soir, ainsi que celle de ses deux proches. "Il n'y a aucune poursuite exercée à son encontre", souligne Me Raphaël Chiche.

"L'instruction de cette plainte permettra d'en apprendre davantage sur cette accusatrice et son environnement. Pour l'heure, nous savons uniquement qu'elle a 24 ans et s'identifie sous un pseudonyme", indique l'avocat. (Emmanuel Jarry, édité par Danielle Rouquié)