La demande chinoise de charbon à coke australien pour la fabrication d'acier reste terne, même après que Pékin a supprimé les restrictions à l'importation, car les approvisionnements en provenance des mines locales, de la Mongolie et de la Russie sont moins chers, selon les négociants.

Début janvier, Pékin a partiellement assoupli l'interdiction officieuse des importations de charbon australien en autorisant trois entreprises de services publics soutenues par l'État et un sidérurgiste à reprendre leurs achats, les deux pays cherchant à rétablir leurs liens.

Les restrictions ont encore été assouplies le mois dernier, le ministère chinois du commerce ayant déclaré que le commerce du charbon était une "activité normale".

Plusieurs régions clés pour l'importation de charbon, telles que Guangdong, Fujian et Guangxi, ont entièrement levé les restrictions, selon trois personnes qui vendent du charbon australien, ajoutant que les autorités douanières ont autorisé le dédouanement de toutes les cargaisons.

Toutefois, le changement de politique n'a pas suscité beaucoup d'achats de la part des négociants chinois de charbon à coke, car il n'y a guère de bénéfices à réaliser en raison des prix élevés du charbon à coke australien.

Avant l'imposition des restrictions fin 2020, la Chine achetait chaque année plus de 30 millions de tonnes de charbon à coke à l'Australie, soit environ 40 % de ses importations.

"Nous ne verrons pas le charbon australien commencer à circuler tant que cette fenêtre d'arbitrage ne sera pas à nouveau ouverte", a déclaré Lloyd Hain, directeur général de la société de recherche minière AME Group à Sydney.

"Le seul moyen pour que les prix chinois augmentent est de voir une augmentation de la production d'acier, ce qui ne semble pas devoir se produire dans les mois à venir.

Le prix du charbon cokéfiable australien de première qualité (HCC) était d'environ 360 dollars la tonne sur une base franco à bord (FOB) vendredi dernier, ce qui équivaut à environ 2 650 yuans (385 dollars) la tonne livrée dans le nord de la Chine après ajout du fret et d'autres frais, ont indiqué les négociants.

Les importateurs subiraient des pertes d'environ 65 dollars par tonne, car l'offre nationale de qualité similaire se négocie à environ 2 200 yuans la tonne, selon les calculs de Reuters basés sur les prix du marché.

Le charbon à coke mongol et russe, dont les prix sont respectivement de 2 030 yuans la tonne à la frontière entre la Chine et la Mongolie et de 2 240 yuans la tonne dans les ports du nord de la Chine, est également plus compétitif que l'offre australienne, ont déclaré les négociants.

Les analystes et les négociants s'attendent à un impact limité de la reprise des importations de charbon australien en Chine, la part de marché de l'Australie ayant été largement reprise par la Mongolie et la Russie au cours des deux dernières années.

En 2022, les importations chinoises de charbon à coke russe ont doublé par rapport à 2021 et les arrivées en provenance de Mongolie ont bondi de 82 % en glissement annuel, selon les données des douanes chinoises.

Seule une cargaison de charbon à coke australien, achetée par China Baowu Group, a atteint la Chine depuis la levée des restrictions à l'importation en janvier, selon les négociants et les données de suivi des navires de Refinitiv et Kpler.

Environ trois cargaisons devraient arriver ce mois-ci, contre plus de 30 cargaisons de charbon thermique australien, selon ces données.

Les cargaisons de charbon à coke australien en route vers la Chine pourraient être revendues si les prix intérieurs chinois continuent de baisser, selon les négociants.

(1 $ = 6,8766 yuans chinois renminbi)