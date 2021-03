Le charbon continue à dominer le mix-énergétique chinois

Bien que la Chine a ajouté un record de 71,7 gigawatts (GW) d'énergie éolienne et 48,2 GW d'énergie solaire l'année dernière, elle a été la seule nation du G20 à voir un bond significatif dans la production d'électricité à partir du charbon, a déclaré Ember, un groupe de recherche sur l'énergie et le climat basé à Londres

La production au charbon de la Chine a augmenté de 1,7 %, soit 77 térawattheures, ce qui est suffisant pour porter sa part de l'énergie mondiale au charbon à 53 %, contre 44 % en 2015, selon le rapport. La Chine a promis de réduire sa dépendance au charbon et de faire plafonner les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique avant 2030 et de devenir "neutre en carbone" d'ici 2060

"La Chine est comme un grand navire, et il lui faut du temps pour tourner dans une autre direction", a déclaré Muyi Yang, analyste principal chez Ember et l'un des auteurs du rapport. La Chine n'a pas réussi à trouver suffisamment d'énergie propre pour répondre à l'augmentation rapide de la demande, les énergies renouvelables n'ayant couvert que la moitié de la croissance de la consommation électrique chinoise l'année dernière.

Les nouvelles installations électriques au charbon ont atteint 38,4 GW en 2020, soit plus de trois fois la quantité construite par le reste du monde, selon un rapport de recherche de février.

La Chine a également approuvé 46,1 GW de nouveaux projets de centrales au charbon l'année dernière, soit plus que les trois années précédentes réunies, de nouveaux projets recevant encore le feu vert jusqu'à la fin de l'année, a déclaré lundi le groupe environnemental Greenpeace.

La Chine a réduit la part du charbon dans la consommation totale d'énergie d'environ 70 % il y a dix ans à 56,8 % l'année dernière. Mais les volumes de production absolus ont augmenté de 19 % sur la période 2016-2020, a calculé Ember.

Dans son plan quinquennal 2021-2025, la Chine s'est engagée à "contrôler rationnellement l'ampleur et le rythme de développement de la construction de centrales électriques au charbon", et Yang a déclaré que des mesures plus sévères pourraient suivre

"Je pense qu'il y aura un plafond sur la consommation de charbon, et cela aura un impact majeur sur la trajectoire future de l'énergie au charbon", a-t-il déclaré.