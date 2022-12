Le charbon et le gaz sont à la tête de la reprise des matières premières pour 2022 ; les craintes de récession saluent le Nouvel An

Les métaux industriels, le minerai de fer et le caoutchouc sont en passe de terminer en territoire négatif, poussés à la baisse en 2022 par la stricte politique chinoise du zéro COVID et les craintes d'une récession mondiale.

Les marchés agricoles, y compris les céréales et l'huile de palme, ont bondi à des sommets historiques en mars en raison de conditions météorologiques défavorables et de perturbations de l'approvisionnement liées à des pandémies, ce qui a déclenché l'inflation alimentaire, mais ces produits de base ont cédé une grande partie de leurs gains au cours du second semestre.

"Malgré les récentes baisses de prix, les matières premières finiront probablement l'année comme la classe d'actifs la plus performante...", a déclaré Goldman Sachs dans ses perspectives 2023 sur les matières premières.

"D'un point de vue fondamental, la configuration de la plupart des matières premières l'année prochaine est plus haussière qu'elle ne l'a été à aucun moment depuis que nous avons mis en évidence le supercycle en octobre 2020."

GRAPHIQUE : Indices boursiers (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/jnpwyyobepw/MicrosoftTeams-image%20(22).png)

BOUSCULADE POUR LES APPROVISIONNEMENTS

Les marchés mondiaux du gaz ont été ébranlés cette année après que la Russie a réduit ses approvisionnements vers l'Europe et qu'un important gazoduc a été endommagé dans le cadre de la guerre en Ukraine, ce qui a conduit les pays européens à importer des volumes records pour assurer l'approvisionnement hivernal.

La demande supplémentaire de gaz naturel liquéfié (GNL) dans un contexte de resserrement des approvisionnements en gaz par canalisation a exercé une pression énorme sur le marché mondial, provoquant une crise énergétique qui a poussé les prix du gaz à des sommets historiques.

Les contrats à terme sur le charbon de Newcastle ont grimpé de près de 140 % en 2022, le plus grand saut depuis 2008. Les contrats à terme sur le gaz américain et les prix de gros du gaz néerlandais ont bondi de plus de 20 %, augmentant pour la troisième année consécutive.

GRAPHIQUE : Futures énergétiques 2022 (

Étant donné que l'Europe continuera d'importer du GNL pour reconstituer ses stocks de gaz l'année prochaine après l'hiver, les prix du gaz devraient rester élevés dans un contexte où les nouveaux approvisionnements sont limités.

Le démantèlement des contrôles stricts des pandémies en Chine, deuxième plus grand importateur de GNL au monde, pourrait également favoriser la reprise économique et une plus grande consommation de GNL l'année prochaine.

Toutefois, un plafonnement européen des prix du gaz à partir de février pourrait contribuer à contenir le marché et à réduire la volatilité observée cette année.

Les prix du pétrole sont en passe de réaliser un deuxième gain annuel, le Brent ayant augmenté de près de 6 % et le brut américain de près de 5 %.

Quant aux métaux industriels, le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de plus de 13 % en 2022 et l'aluminium d'environ 15 %, même si les deux métaux ont atteint des sommets en mars.

GRAPHIQUE : Performance des métaux en 2022 (

Les prix au comptant du minerai de fer destiné à la Chine, qui consomme environ deux tiers de l'offre mondiale, ont chuté d'environ 5 % cette année, pour finir près de 115 dollars la tonne.

Les analystes de Citi sont baissiers sur le nickel et le zinc pour les six à douze prochains mois, constatant une forte croissance de l'offre, tandis qu'ils sont haussiers sur le minerai de fer et l'aluminium.

"Le minerai de fer devrait rester fort à court terme et pourrait suivre dans le cas d'un assouplissement majeur du crédit chinois...", ont-ils déclaré dans une note.

Le revirement de la Chine sur la politique COVID et sa promesse d'augmenter le soutien au secteur immobilier en difficulté ont contribué à soutenir les prix des métaux ferreux et non ferreux en décembre.

Néanmoins, l'optimisme a été tempéré par la flambée des infections COVID du pays et le risque croissant de récession mondiale en 2023 si les banques centrales, comme prévu, continuent à augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation.

Le nickel, le grand gagnant du segment des métaux, est en passe de connaître une hausse de 45 %, la plus importante depuis 2010, en partie en raison d'une pénurie de métal pouvant être livré contre le contrat LME et en partie parce que le marché est volatile depuis que les volumes ont diminué après un fiasco commercial en mars.

INFLATION ALIMENTAIRE

Les contrats à terme de référence sur le blé de Chicago ont bondi à un niveau record de 13,63-1/2 $ le boisseau en mars, car l'invasion a réduit l'offre de l'Ukraine, principal exportateur de céréales, sur un marché mondial déjà poussé à la hausse par des conditions météorologiques défavorables et des restrictions liées au COVID-19.

Le maïs et le soja ont atteint leur plus haut niveau de la décennie, tandis que les prix de l'huile de palme brute de référence de Malaisie ont grimpé à un record historique.

GRAPHIQUE : Prix des céréales et des huiles comestibles (

À l'avenir, les prix des denrées alimentaires devraient être soutenus, car il est peu probable que la production de blé permette de reconstituer les stocks mondiaux épuisés, du moins au premier semestre 2023, tandis que les cultures produisant des huiles comestibles souffrent de conditions météorologiques défavorables en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.

"Le blé d'hiver américain est confronté à un froid rigoureux et, même si la récolte s'améliore, nous aurons ces réserves (seulement) au second semestre 2023", a déclaré un négociant basé à Singapour dans une société de commerce international.

Le marché du riz, qui n'a pas profité de la hausse des prix des céréales au cours du premier semestre de l'année, a reçu un coup de pouce après que l'Inde, le plus grand exportateur mondial, a décidé en septembre de limiter les approvisionnements. Le riz étuvé brisé à 5 % de l'Inde a augmenté de près de 6 % en 2022 et le riz brisé à 5 % du Vietnam a gagné plus de 15 %.

Dans les métaux précieux, l'or a perdu environ 1% en 2022, en baisse pour une deuxième année, l'argent est en hausse de près de 3%, le platine a gagné 9% et le palladium est en baisse de 4%.

Le café figure parmi les plus grands perdants, le robusta ayant chuté de 23 % et l'arabica ayant perdu un quart de sa valeur.

Le caoutchouc de Tokyo a perdu plus de 7% tandis que le sucre brut a augmenté de plus de 7%. Le coton ICE a baissé de plus de 26 % en 2022.