Le chausseur de luxe Manolo Blahnik gagne une bataille de 22 ans contre une marque déposée en Chine

La société, qui porte le nom de son fondateur espagnol, a déclaré dans un communiqué que le jugement a été rendu par la Cour suprême populaire de Chine le mois dernier, marquant ainsi l'aboutissement d'une longue bataille juridique.

Manolo Blahnik a engagé de nombreuses actions contre l'homme d'affaires chinois Fang Yuzhou depuis 2000 pour contester la validité des marques déposées par Fang liées au nom "Manolo Blahnik".

"Il s'agit d'une victoire significative pour mon oncle, notre famille et notre équipe et je tiens à exprimer ma gratitude à la Cour suprême populaire de Chine pour son examen approfondi et attentif de notre affaire de longue date", a déclaré la directrice générale Kristina Blahnik, nièce du fondateur Manolo Blahnik.

Reuters n'a pas pu joindre Fang pour un commentaire.

Alors que la marque Manolo Blahnik est connue internationalement depuis les années 1970, la Chine a des restrictions différentes en matière de propriété intellectuelle (PI) par rapport à des pays comme les États-Unis, qui exigent que les entreprises prouvent l'utilisation antérieure ou l'intention d'utiliser une marque avant de pouvoir l'enregistrer.

La Chine est une juridiction du "premier déposant", ce qui signifie que la revendication de Fang sur le nom en tant que première personne à le déposer sur le marché chinois en 1999 a longtemps été considérée comme plus forte en vertu de la loi chinoise.

Les choses ont cependant quelque peu changé ces dernières années, avec les amendements de 2019 aux lois chinoises sur la PI visant les dépôts dits "de mauvaise foi". Cela a conduit à quelques victoires très médiatisées pour des marques internationales ces dernières années.

En 2020, par exemple, la société chinoise Qiaodan Sports a été empêchée d'utiliser la silhouette de la star du basket-ball Michael Jordan comme logo, bien qu'elle puisse toujours utiliser la romanisation de la version chinoise du nom de Jordan (Qiaodan), qui est sa marque déposée.

Manolo Blahnik, qui n'était jusqu'à présent accessible aux consommateurs chinois que par le biais de plates-formes de commerce électronique tierces telles que Farfetch, a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre ses activités en Chine continentale dans un avenir proche, sans toutefois divulguer de plans spécifiques pour l'expansion du marché.