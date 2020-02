Le chef d'une branche d'Al Qaïda tué par les USA au Yémen, dit Trump

(Actualisé avec éléments supplémentaires)

WASHINGTON, 7 février (Reuters) - Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis ont tué le chef d'Al Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), Qassim al Raymi, lors d'une opération antiterroriste au Yémen, où est basée cette branche de la nébuleuse islamiste.

Sous la houlette d'Al Raymi, a dit le président américain dans un communiqué, "l'Aqpa a commis des violences intolérables contre des civils au Yémen et cherchait à mener et inspirer de nombreuses attaques contre les Etats-Unis et nos troupes".

La mort d'Al Raymi "affaiblit davantage l'Aqpa et le mouvement Al Qaïda dans le monde", et rapproche les Etats-Unis de leur objectif d'"éliminer les menaces" que ces groupes représentent pour la sécurité nationale du pays, a ajouté Donald Trump.

Le locataire de la Maison blanche n'a pas précisé quand Al Raymi avait été tué.

Al Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) est considérée par Washington comme la branche la plus active de la nébuleuse islamiste. Elle dispose de repaires dans les régions montagneuses des provinces yéménites d'Abyan, de Chaboua, du Djouf et de Marib.

D'après des informations de presse au Yémen ces derniers jours, le chef islamiste a été tué dans une attaque au drone à Marib, à l'est de la capitale Sanaa. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations.

Un représentant du gouvernement yéménite a confirmé à Reuters qu'une attaque au drone avait eu lieu à Marib, mais a déclaré qu'Al Raymi n'avait pas été tué dans cette attaque. (Eric Beech; version française Jean Terzian)