Le représentant américain Bob Good, chef de file d'un groupe de républicains intransigeants à la Chambre des représentants, affronte mardi un candidat aux primaires soutenu à la fois par Donald Trump et par un groupe clé de républicains modérés.

Le vainqueur de l'affrontement entre le président du House Freedom Caucus et l'ancien Navy SEAL John McGuire devrait facilement remporter la circonscription du sud de la Virginie, à forte tendance républicaine, lors de l'élection du 5 novembre, au cours de laquelle le contrôle de la Maison-Blanche et des deux chambres du Congrès sera remis en jeu.

Good a irrité l'ancien président Trump en soutenant le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans sa campagne pour les primaires présidentielles républicaines contre Trump, ne changeant son soutien à Trump qu'après que DeSantis se soit retiré.

M. Good s'est également attiré les foudres des républicains modérés après avoir voté en faveur de la destitution du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, en octobre, ce qui a déclenché des semaines de chaos et de luttes intestines amères et très médiatisées alors que les républicains tentaient de se rassembler autour d'un remplaçant.

En mai, M. Trump a apporté son soutien à M. McGuire, sénateur de l'État de Virginie et adversaire de M. Good, dans un message publié sur les réseaux sociaux. Defending Main Street, le super PAC affilié au groupe républicain modéré Main Street Caucus, a dépensé 600 000 dollars en publicités pour faire échouer Good.

"Il n'a de républicain que le nom", a déclaré Sarah Chamberlain, directrice générale du Republican Main Street Partnership, l'organisation à but non lucratif affiliée au caucus. Le groupe n'a pas pour habitude d'évincer les députés sortants, a-t-elle ajouté, qualifiant M. Good de "situation unique" après qu'il a fait campagne contre ses collègues républicains modérés lors de leurs primaires et qu'il a voté contre les projets de loi républicains à la Chambre des représentants.

À la suite du soutien de M. Trump à M. McGuire, M. Good a déclaré dans un communiqué : "Je n'ai jamais été le choix des courtiers du pouvoir politique à Washington."

LES DÉMOCRATES DÉSIGNENT LEURS CANDIDATS

Les démocrates et les républicains de Virginie choisiront également mardi des candidats pour briguer les sièges actuellement occupés par les représentantes démocrates Jennifer Wexton et Abigail Spanberger, toutes deux élues en 2018 lorsque leur parti a pris le contrôle de la Chambre pour la seconde moitié du mandat de M. Trump.

Ces circonscriptions pourraient également jouer un rôle important dans les efforts déployés par les démocrates pour regagner la majorité à la Chambre des représentants en novembre.

Dans le 7e district de Virginie, Eugene Vindman, le frère d'Alexander Vindman, qui a joué un rôle important dans la première destitution de Trump, cherche à obtenir l'investiture démocrate pour le siège de Spanberger, qu'elle quitte pour se présenter au poste de gouverneur.

Derrick Anderson, un ancien Béret vert, et Cameron Hamilton, un ancien Navy Seal, se disputent l'investiture républicaine dans ce district compétitif où vivent de nombreuses familles de militaires.

Dans la 10e circonscription de Virginie, les candidats démocrates désireux de succéder à M. Wexton, qui prend sa retraite, sont Dan Helmer, représentant de l'État, Suhas Subramanyam, sénateur de l'État, et Eileen Filler-Corn, ancienne présidente de la Chambre des délégués de Virginie. Le vainqueur des primaires de mardi est fortement pressenti pour remporter cette circonscription fortement démocrate en novembre.