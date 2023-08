Un ancien joueur de la National Basketball Association a été condamné jeudi à 10 ans de prison après avoir dirigé un stratagème "effronté" impliquant au moins 19 joueurs pour escroquer un plan de santé de la ligue en payant des millions de dollars pour de fausses procédures médicales, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Terrence Williams, 36 ans, qui a joué pour les New Jersey Nets et trois autres équipes de 2009 à 2013, avait plaidé coupable en août dernier de complot en vue de commettre une fraude en matière de soins de santé et une fraude électronique, ainsi que de vol d'identité aggravé.

La juge Valerie Caproni du tribunal fédéral de Manhattan l'a également condamné à verser 2,5 millions de dollars de dédommagement au NBA Players' Health and Welfare Benefit Plan (régime de santé et de prévoyance des joueurs de la NBA) et à renoncer à 653 673 dollars, conformément à l'accord qu'il avait conclu.

Williams, père de six enfants, est né et a grandi à Seattle, où il vivait avant son arrestation en octobre 2021.

Il est incarcéré à Brooklyn depuis mai 2022, après que les procureurs ont déclaré qu'il avait menacé un témoin par le biais de messages textuels.

Les avocats de Williams n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les procureurs avaient requis une peine d'emprisonnement de 10 à 12 ans, alors que Williams ne demandait pas plus de 50 mois.

Williams est accusé d'avoir recruté des joueurs pour qu'ils soumettent de fausses factures pour des soins médicaux et dentaires qui n'ont jamais été effectués, en échange d'au moins 300 000 dollars de pots-de-vin.

Il a également été accusé d'avoir usurpé l'identité d'un gestionnaire de plan de santé qui remettait en question un remboursement afin d'"effrayer" un autre joueur, qui n'avait pas payé de pots-de-vin, pour qu'il reprenne contact avec lui.

Les procureurs ont déclaré qu'au moins 5 millions de dollars de fausses demandes de remboursement ont été présentées et que les accusés ont reçu 2,5 millions de dollars de recettes frauduleuses.

Parmi les cas douteux, on trouve des factures sur lesquelles l'ancien joueur des Boston Celtics, Tony Allen, et un autre joueur auraient reçu des couronnes sur les six mêmes dents le même jour.

En tant que chef de file du système, Williams a "donné un coup de fouet à la conspiration", ont déclaré les procureurs.

Plus de la moitié des 24 personnes inculpées dans le cadre de l'enquête ont plaidé coupable, comme le montrent les archives judiciaires. Un dentiste, un médecin et un chiropracteur figurent parmi les accusés.

Allen, six fois membre de l'équipe défensive de la NBA, doit être condamné le 8 août après avoir plaidé coupable à une accusation de complot. Les procureurs ont recommandé une peine d'emprisonnement inférieure à 21 mois, citant son acceptation de la responsabilité et son désir de s'amender.