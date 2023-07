Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré vendredi qu'il savait qu'un ou deux experts à l'origine du rapport autorisant le Japon à rejeter de l'eau radioactive traitée provenant de la centrale accidentée de Fukushima pouvaient avoir des inquiétudes.

"Il y a eu des idées selon lesquelles un ou deux experts auraient été contre", a déclaré Rafael Grossi à Reuters lors de sa première interview depuis qu'il s'est porté garant de la sécurité d'un plan qui a fait l'objet de critiques dans son pays et à l'étranger.

Interrogé sur l'existence d'inquiétudes parmi les experts à l'origine du rapport, auquel ont participé des représentants de 11 pays, dont la Chine, le plus féroce détracteur du projet japonais, M. Grossi a ajouté : "J'ai entendu ces propos... mais, je le répète, ce que nous avons publié est scientifiquement irréprochable".

M. Grossi a déclaré qu'aucun des experts ne lui avait fait part de ses préoccupations directement et il n'a pas précisé comment il avait entendu parler de cette question.

Le journal chinois Global Times a déclaré jeudi que Liu Senlin, un expert chinois du groupe de travail technique de l'AIEA, était déçu par la "précipitation" du rapport et avait déclaré que les contributions des experts étaient limitées et n'étaient utilisées qu'à titre de référence.

Liu n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le groupe de travail créé par l'AIEA en 2021 pour examiner la sécurité du projet japonais de rejeter quelque 500 piscines olympiques d'eau de la centrale détruite par un tsunami il y a plus de dix ans, comprend également des membres de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, de la France, des Îles Marshall, de la Corée du Sud, de la Russie, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du Viêt Nam, selon l'organisme de surveillance.

Lors d'une conférence de presse ultérieure, M. Grossi a déclaré que le rapport n'était pas le fruit d'un consensus et que le groupe d'experts et de conseillers scientifiques consultés "peut ou non avoir des opinions individuelles".

À la question de savoir si les experts étaient satisfaits du contenu du rapport, M. Grossi a répondu : "Absolument, oui. Si quelqu'un ne l'est pas, il doit le dire".

PAS D'APPROBATION

Pékin a fustigé le rapport de l'AIEA en déclarant que l'organisation ne devrait pas approuver un projet qui présente des risques pour la vie marine et la santé humaine, malgré les assurances données par le Japon et l'AIEA selon lesquelles l'impact sur l'environnement sera négligeable.

M. Grossi a déclaré que le rapport de l'AIEA n'équivalait pas à une approbation du plan et qu'il appartenait à Tokyo de prendre la décision finale concernant le rejet de l'eau, qui devrait débuter plus tard cet été.

"Nous n'approuvons pas le plan et nous ne recommandons pas qu'il soit mis en œuvre. Nous affirmons que ce plan est conforme aux normes", a déclaré M. Grossi.

"Nous ne prenons pas parti. Je ne suis ni du côté du Japon, ni du côté de la Chine, ni du côté de la Corée. Les normes s'appliquent à tous de la même manière", a-t-il ajouté.

Certains responsables japonais craignent que la Chine, principal acheteur de ses exportations de produits de la mer, n'interrompe ses achats après que Tokyo aura commencé à déverser l'eau, ce qui devrait prendre jusqu'à 40 ans.

La Chine a déclaré vendredi qu'elle allait renforcer son contrôle des importations de denrées alimentaires en provenance du Japon en raison de problèmes de sécurité.

La Corée du Sud, qui a déjà exprimé ses inquiétudes au sujet du déversement, a déclaré vendredi que les plans du Japon étaient conformes aux normes de sécurité mondiales et qu'elle respectait l'examen de l'AIEA.

Avant que l'eau ne soit rejetée dans l'océan, le Japon indique qu'elle sera filtrée afin d'en retirer la plupart des éléments radioactifs, à l'exception du tritium, un isotope de l'hydrogène difficile à séparer de l'eau. L'eau traitée sera ensuite diluée pour atteindre des niveaux bien inférieurs à ceux approuvés au niveau international, selon le Japon.

Selon M. Grossi, compte tenu des faibles niveaux de radionucléides dans l'eau qui sera rejetée, ceux-ci pourraient être indiscernables à quelques kilomètres de la côte japonaise.

"Il se pourrait qu'il n'y ait aucun effet transfrontalier", a-t-il déclaré.

Outre les critiques internationales plus ou moins virulentes, le plan s'est également heurté à une certaine résistance dans le pays, en particulier au sein de la communauté des pêcheurs qui s'inquiète de la demande pour leurs produits.

M. Grossi a déclaré qu'il comprenait ces inquiétudes, car "rien d'identique" à cette libération ne s'était produit auparavant. Il a toutefois ajouté que les critiques formulées à l'encontre du plan étaient également liées à "certains agendas politiques", sans donner plus de détails. (Reportage de Sakura Murakami et John Geddie à Tokyo ; Reportage complémentaire de Martin Pollard à Pékin ; Rédaction de Jacqueline Wong et Michael Perry)