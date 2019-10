Le chef de l'EI Baghdadi serait mort lors d'un raid US en Syrie

(Actualisé avec précisions)

par Ahmed Rasheed et Phil Stewart

BAGDAD/WASHINGTON, 27 octobre (Reuters) - Le chef de l'Etat islamique Abou Bakr al-Baghdadi aurait trouvé la mort lors d'une opération militaire américaine en Syrie, ont dit dimanche des sources en Syrie, en Irak et en Iran, alors que le président américain Donald Trump s'apprête à faire une annonce "majeure" à la Maison blanche.

Les Etats-Unis avaient promis une récompense de 25 millions de dollars pour la capture de Baghdadi, à la tête de l'EI depuis 2010, quand le mouvement n'était encore qu'une émanation sous-terraine d'Al Qaïda en Irak.

Un officiel américain a dit à Reuters que Baghdadi était la cible du raid nocturne, sans pouvoir préciser si l'opération avait été couronnée de succès.

Deux sources des services de sécurité irakiens et deux officiels iraniens ont pour leur part dit avoir reçu confirmation à l'intérieur de la Syrie que le chef de l'EI avait été tué.

Le journal Newsweek https://www.newsweek.com/trump-approves-special-ops-raid-targeting-isis-leader-baghdadi-1467982, citant un responsable de l'armée américaine au fait de l'opération, a rapporté qu'un raid, mené par les forces spéciales, avait eu lieu dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

La télévision d'Etat irakienne a diffusé de son côté dimanche des images représentant selon elle un raid américain en Syrie où Abou Bakr al-Baghdadi aurait trouvé la mort.

Des images vidéo, filmée de jour, montrent un cratère dans le sol et par terre des vêtements tâchés de sang et déchirés. Des images de nuit montrent également une explosion.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Hogan Gidley, a par ailleurs annoncé samedi soir que Donald Trump ferait une "déclaration majeure" à 13h00 GMT dimanche, sans fournir plus de détails.

Plus tôt samedi, le président américain avait écrit sur Twitter: "Quelque chose de très grand vient de se passer!" (Phil Stewart et Steve Holland à Washington, Ahmed Aboulenein a Bagdad, Arthur Connan et Gilles Guillaume pour le service français)