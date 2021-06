Le chef de l'IRS américain demande au Congrès l'autorisation de collecter des données sur les transferts de crypto-monnaies.

Le commissaire de l'Internal Revenue Service des États-Unis, Charles Rettig, a déclaré mardi que le Congrès doit fournir une autorité statutaire claire pour que l'agence fiscale puisse collecter des informations sur les transferts de crypto-monnaies d'une valeur supérieure à 10 000 $ qui ne sont généralement pas déclarés.

"Je pense que nous avons besoin de l'autorité du Congrès", a déclaré Rettig lors de son témoignage devant la commission des finances du Sénat. "Nous sommes fréquemment mis au défi, et avoir un dictat clair du Congrès sur l'autorité pour nous de collecter ces informations est essentiel."

Il a déclaré que la capitalisation du marché des crypto-monnaies dépasse les 2 000 milliards de dollars, avec plus de 8 600 échanges dans le monde, "et par conception, la plupart des crypto-monnaies virtuelles sont conçues pour rester hors de l'écran radar."

L'administration Biden a ciblé les marchés volatils des crypto-actifs pour collecter l'impôt sur les plus-values, et pour réprimer les utilisations illicites de ces monnaies numériques, qui ont été de plus en plus demandées par les auteurs d'attaques de ransomware sur les réseaux informatiques des entreprises.

Les propositions de recettes de l'administration pour l'exercice 2022 https://home.treasury.gov/system/files/131/General-Explanations-FY2022.pdf comprennent une nouvelle exigence selon laquelle les transferts de crypto-monnaies de 10 000 dollars ou plus doivent être déclarés à l'IRS de la même manière que les banques déclarent les transferts en espèces de ce montant et que les courtiers déclarent les transactions de titres à l'IRS. Le changement proposé débuterait en 2023.

Rettig a déclaré que les bénéfices massifs tirés de l'envolée des valeurs des actifs cryptographiques échappent à l'IRS, contribuant à un "écart fiscal" qu'il estime à environ 1 000 milliards de dollars par an - la différence entre les impôts légalement dus et ceux perçus.

Le Trésor a également proposé que la limite de déclaration des transferts de fonds soit ramenée à 600 dollars, contre 10 000 dollars actuellement, ce que le sénateur républicain Mike Crapo a critiqué en estimant que cela causait "un nombre important de problèmes de confidentialité."

M. Rettig a déclaré qu'il n'avait pas défendu cette proposition, mais que, parallèlement à la modernisation des systèmes informatiques, elle aiderait l'IRS à déterminer quels contribuables ne doivent pas faire l'objet d'audits, l'agence souhaitant se concentrer sur les personnes les plus fortunées, plus enclines à l'évasion fiscale.

ENQUÊTE SUR LA VIOLATION DES DONNÉES

En ce qui concerne un rapport publié à l'adresse https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax par l'agence de presse ProPublica, qui analyse ce qu'elle appelle un "vaste trésor de données de l'Internal Revenue Service" sur les impôts de certains des Américains les plus riches, M. Rettig a déclaré qu'une enquête sur une éventuelle violation des données était en cours.

"Je ne peux pas parler de quoi que ce soit en ce qui concerne des contribuables spécifiques. Je peux confirmer qu'une enquête est en cours, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles la source des informations contenues dans cet article provient de l'Internal Revenue Service", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'agence est soumise à une surveillance étroite de la part de l'inspecteur général du Trésor pour l'administration fiscale, du Government Accountability Office et de l'IRS Taxpayer Advocate.