Le chef de l'OMS déclare que la politique chinoise de zéro COVID n'est pas "durable".

"Nous ne pensons pas que cela soit viable compte tenu du comportement du virus et de ce que nous prévoyons maintenant pour l'avenir", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse.

"Nous avons discuté de cette question avec des experts chinois. Et nous avons indiqué que cette approche ne sera pas durable... Je pense qu'un changement serait très important."

Il a déclaré que l'augmentation des connaissances sur le virus et l'amélioration des outils pour le combattre suggéraient également qu'il était temps de changer de stratégie.

S'exprimant après M. Tedros, le directeur des urgences de l'OMS, Mike Ryan, a déclaré que l'impact d'une politique "zéro-COVID" sur les droits de l'homme doit également être pris en considération.

"Nous avons toujours dit en tant qu'OMS que nous devions équilibrer les mesures de contrôle par rapport à l'impact qu'elles ont sur la société, l'impact qu'elles ont sur l'économie, et ce n'est pas toujours un calibrage facile", a déclaré M. Ryan.

Il a également noté que la Chine a enregistré 15 000 décès depuis l'apparition du virus dans la ville de Wuhan fin 2019 - un nombre relativement faible comparé à près d'un million aux États-Unis, plus de 664 000 au Brésil et plus de 524 000 en Inde.

Dans cette optique, il est compréhensible, selon M. Ryan, que le pays le plus peuplé du monde veuille prendre des mesures sévères pour freiner la contagion du coronavirus.

Pourtant, la politique chinoise du zéro-COVID a suscité des critiques allant des scientifiques à ses propres citoyens, entraînant un cycle de verrouillage de plusieurs millions de personnes, d'angoisse et de colère. La plupart des autres nations qui partageaient initialement son approche ont maintenant au moins entamé une transition vers des stratégies pour vivre avec le virus.

Les épidémies continues soulignent également à quel point il est difficile d'arrêter la propagation de la variante hautement transmissible d'Omicron.

Dans le cadre du programme COVID zéro, les autorités verrouillent de vastes zones de population afin d'enrayer la propagation virale en réponse à toute épidémie de coronavirus, même si un petit nombre de personnes seulement sont testées positives.

Les mesures prises par Shanghai ont été particulièrement strictes, les résidents n'étant autorisés à sortir de leur enceinte que pour des raisons exceptionnelles, comme une urgence médicale. Beaucoup ne sont même pas autorisés à sortir de leur porte d'entrée pour se mêler à leurs voisins.

Sa politique de quarantaine a également été critiquée car elle sépare les enfants de leurs parents et place les cas asymptomatiques parmi ceux qui présentent des symptômes.