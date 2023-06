Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une accélération des expéditions de céréales de la mer Noire depuis les ports ukrainiens dans le cadre d'un accord permettant des exportations sûres en temps de guerre, a déclaré un porte-parole de l'ONU mardi, alors que la Russie menace de quitter le pacte le mois prochain.

Les Nations unies et la Turquie ont négocié l'initiative sur les céréales de la mer Noire avec la Russie et l'Ukraine en juillet 2022 pour aider à lutter contre une crise alimentaire mondiale aggravée par l'invasion de son voisin par Moscou et le blocus des ports ukrainiens de la mer Noire.

Mais les exportations de denrées alimentaires "ont chuté de manière significative, passant d'un pic de 4,2 millions de tonnes métriques en octobre 2022 à 1,3 million de tonnes métriques en mai, le volume le plus bas depuis le début de l'initiative l'année dernière", a déclaré le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq.

M. Guterres a été déçu par le ralentissement du rythme des inspections de navires et l'exclusion du port de Pivdennyi (Yuzhny), l'un des trois ports ukrainiens couverts par l'accord d'exportation de la mer Noire.

"Le secrétaire général appelle les parties à accélérer les opérations et les exhorte à faire tout leur possible pour garantir la poursuite de cet accord vital, qui doit être renouvelé le 17 juillet", a déclaré M. Haq dans un communiqué.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que la Russie envisageait de se retirer de l'accord sur les céréales de la mer Noire.

L'accord de la mer Noire prévoit également des livraisons d'ammoniac, mais aucune n'a encore eu lieu. La Russie avait l'habitude de pomper jusqu'à 2,5 millions de tonnes d'ammoniac par an vers le port de Pivdennyi pour l'exportation mondiale. Mais l'oléoduc a été fermé par la guerre et, au début du mois, Moscou a accusé les forces ukrainiennes d'avoir fait exploser une partie de l'oléoduc.

Le redémarrage de l'oléoduc est l'une des nombreuses demandes formulées par la Russie dans le cadre des négociations visant à étendre l'accord sur les céréales de la mer Noire. Le mois dernier, elle a commencé à arrêter les navires se rendant au port de Pivdennyi dans le cadre de l'accord sur les céréales de la mer Noire jusqu'à ce que le pipeline d'ammoniac soit remis en service.

Pour convaincre la Russie d'accepter l'initiative, un pacte de trois ans a également été conclu en juillet 2022, dans lequel les Nations unies ont accepté d'aider Moscou à surmonter tout obstacle à ses propres expéditions de denrées alimentaires et d'engrais.

Bien que les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais ne soient pas soumises aux sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine, Moscou affirme que les restrictions en matière de paiement, de logistique et d'assurance ont constitué un obstacle aux expéditions.

L'ONU a confirmé qu'elle ne pouvait rien faire pour répondre à certains des principaux griefs de la Russie, a déclaré mardi le ministère russe des affaires étrangères cité par l'agence de presse étatique TASS.

M. Haq a déclaré que les Nations unies étaient "pleinement engagées" à soutenir la mise en œuvre de l'initiative céréalière de la mer Noire et du pacte visant à faciliter les exportations de denrées alimentaires et d'engrais de la Russie.

"Cela est d'autant plus important que la nouvelle récolte de céréales commence à la fois en Ukraine et dans la Fédération de Russie", a-t-il déclaré.