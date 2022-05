Le chef de l'ONU appelle à l'allègement de la dette et aux investissements post-COVID lors de son voyage en Afrique de l'Ouest.

Le chef des Nations Unies s'est exprimé au Sénégal lors de la première étape d'un voyage qui comprendra également le Niger et le Nigeria, où il visitera des communautés touchées par les conflits et le changement climatique.

Les ruptures d'approvisionnement dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont provoqué des crises alimentaires, énergétiques et financières simultanées en Afrique et au-delà, a déclaré M. Guterres.

La pandémie de coronavirus a poussé de nombreux pays pauvres au surendettement et la guerre en Ukraine a perturbé leur reprise économique, selon le Fonds monétaire international (FMI). Les ratios de la dette publique en Afrique subsaharienne sont à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies, a déclaré le FMI la semaine dernière.

"Les institutions financières internationales doivent de toute urgence mettre en place des mesures d'allègement de la dette en augmentant les liquidités et l'espace fiscal, afin que les gouvernements puissent éviter le défaut de paiement et investir dans les filets de sécurité sociale et le développement durable", a déclaré M. Guterres.

Les Nations Unies ont fait des propositions à la Banque mondiale et au FMI concernant la mobilisation de divers fonds et instruments d'allègement de la dette, mais jusqu'à présent les mesures prises ont été insuffisantes, a-t-il ajouté.

Il a appelé les pays riches et les sociétés pharmaceutiques à accélérer les dons de vaccins COVID-19 et à investir dans la production locale de vaccins, près de 80 % de la population africaine n'étant toujours pas vaccinée contre le COVID-19.

"Au-delà de la vaccination, nous constatons de grands déséquilibres lorsqu'il s'agit d'investir dans le redressement post-COVID", a-t-il déclaré, ajoutant que la croissance économique par habitant devrait être 75 % plus faible en Afrique que dans le reste du monde au cours des cinq prochaines années.

M. Guterres a déclaré avoir visité, avec le président sénégalais Macky Sall, une unité de fabrication de vaccins à Dakar qui sera bientôt équipée pour produire des vaccins contre le COVID-19 et d'autres maladies.

Un cadre de l'entreprise sud-africaine Aspen Pharmacare a toutefois déclaré à Reuters que la première usine africaine de vaccins contre le COVID-19, présentée comme un pionnier l'année dernière, risque désormais de fermer ses portes après n'avoir reçu aucune commande.