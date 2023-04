Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé jeudi à un cessez-le-feu de trois jours au Soudan pendant la fête musulmane de l'Aïd al-Fitr pour permettre aux civils pris au piège de s'échapper pour aller chercher des soins médicaux, de la nourriture et d'autres fournitures essentielles.

M. Guterres n'a pas précisé quand le cessez-le-feu devrait commencer. Cette fête de trois jours commence au Soudan vendredi.

Depuis que les combats ont éclaté entre les troupes soudanaises et les forces paramilitaires samedi, il a déclaré que les opérations humanitaires sont devenues "pratiquement impossibles" et que les entrepôts, les véhicules et les autres biens humanitaires ont été attaqués, pillés et saisis.

Trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été tués et deux autres blessés lors d'affrontements survenus samedi à Kabkabiya, dans le nord du Darfour.

"Le ciblage des travailleurs et des biens humanitaires doit cesser", a déclaré M. Guterres aux journalistes. "Je suis également extrêmement préoccupé par la situation du personnel des Nations Unies, dont beaucoup sont bloqués chez eux dans des zones de conflit actif.

Les Nations Unies ont environ 4 000 employés au Soudan, dont 800 sont des employés internationaux, et ont déclaré qu'avant l'éruption de la violence, près de 16 millions de personnes dans le pays - un tiers de la population - avaient besoin d'une aide humanitaire.

M. Guterres s'est adressé aux journalistes après avoir rencontré virtuellement les dirigeants de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et d'autres organisations concernées.

"Il y a eu un fort consensus sur la condamnation des combats en cours au Soudan et sur l'appel à la cessation des hostilités", a déclaré M. Guterres.

Il a ajouté que la trêve de trois jours de l'Aïd devait ouvrir la voie à un cessez-le-feu permanent.

"La cessation des hostilités doit être suivie d'un dialogue sérieux permettant une transition réussie, en commençant par la nomination d'un gouvernement civil", a déclaré M. Guterres. "Les combats doivent cesser immédiatement.