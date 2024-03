Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré jeudi que l'assassinat de plus de 100 personnes à la recherche d'une aide humanitaire à Gaza était une situation qui nécessitait une enquête indépendante efficace.

S'exprimant à Saint-Vincent-et-les-Grenadines avant un sommet régional, M. Guterres s'est dit "choqué" par ce dernier épisode de la guerre avec Israël, dans laquelle les autorités palestiniennes affirment que plus de 30 000 civils ont été tués depuis le 7 octobre.

Répondant à des questions sur l'échec d'une récente résolution du Conseil de sécurité visant à instaurer un cessez-le-feu, M. Guterres a déclaré que l'aggravation des divisions géopolitiques avait "transformé le droit de veto en un instrument efficace de paralysie de l'action du Conseil de sécurité".

"Je suis totalement convaincu que nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire et de la libération inconditionnelle et immédiate des otages et que nous devrions avoir un Conseil de sécurité capable d'atteindre ces objectifs", a déclaré M. Guterres.