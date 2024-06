Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exigé lundi que les grandes entreprises de technologie grand public prennent leurs responsabilités et "reconnaissent les dommages que leurs produits infligent aux personnes et aux communautés".

S'en prenant aux entreprises, qu'il n'a pas nommées, et à leurs plateformes de médias sociaux, il a déclaré : "Vous avez le pouvoir d'atténuer les dommages causés par vos produits aux personnes et aux communautés : "Vous avez le pouvoir d'atténuer les dommages causés aux personnes et aux sociétés dans le monde entier. Vous avez le pouvoir de changer les modèles économiques qui tirent profit de la désinformation et de la haine".

Il a averti que "des algorithmes opaques poussent les gens dans des bulles d'information et renforcent les préjugés, y compris le racisme, la misogynie et les discriminations de toutes sortes", les cibles communes étant les femmes, les réfugiés, les migrants et les minorités.

M. Guterres s'est exprimé lors d'une conférence de presse pour lancer un ensemble de principes mondiaux de l'ONU pour l'intégrité de l'information, qu'il a qualifié de point de départ pour lutter contre la désinformation, la désinformation et les discours de haine.

"Certaines parties prenantes ont une responsabilité démesurée", a-t-il ajouté. "Pour eux, j'ai un message clair : Nous exigeons que des mesures soient prises.

Il a déclaré que les annonceurs et l'industrie des relations publiques devaient cesser de monétiser les contenus préjudiciables, citant la crise climatique.

"Créatifs, n'utilisez pas vos talents pour faire de l'écoblanchiment. Agences de relations publiques, cherchez des clients qui ne trompent pas les gens et ne détruisent pas notre planète", a déclaré M. Guterres.

Il a exhorté les médias à renforcer et à faire respecter les normes éditoriales et à "trouver des annonceurs qui font partie de la solution, et non du problème", tout en affirmant que les gouvernements devraient s'engager en faveur d'un paysage médiatique libre, viable, indépendant et pluriel.

M. Guterres a également demandé aux gouvernements de : "Veiller à ce que les réglementations respectent les droits de l'homme. S'abstenir de prendre des mesures drastiques, y compris des fermetures générales d'Internet. Respecter le droit à la liberté d'opinion et d'expression".

La semaine dernière, le ministre américain de la santé, Vivek Murthy, a demandé qu'une étiquette d'avertissement soit ajoutée aux applications de médias sociaux pour rappeler que ces plateformes ont causé du tort aux jeunes, en particulier aux adolescents.