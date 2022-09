Le chef de l'ONU demande le soutien de la communauté internationale pour le Pakistan ravagé par les inondations.

Les pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les montagnes du nord ont déclenché des inondations qui ont emporté des maisons, des routes, des voies ferrées, des ponts, du bétail et des cultures, et tué plus de 1 400 personnes environ.

"Le Pakistan a besoin d'un soutien financier massif pour répondre à cette crise qui lui a coûté, selon certaines estimations que j'ai entendues aujourd'hui, environ 30 milliards de dollars et plus, et ce soutien est tout à fait nécessaire, et ce n'est pas une question de solidarité, c'est une question de justice", a déclaré António Guterres.

De vastes zones du pays sont inondées, et des centaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Le gouvernement affirme que la vie de près de 33 millions de personnes a été perturbée. Tant le gouvernement que M. Guterres ont imputé les inondations au changement climatique.

M. Guterres a déclaré que le monde devait comprendre l'impact du changement climatique sur les pays à faible revenu.

"Il est essentiel que la communauté internationale en prenne conscience, en particulier les pays qui ont le plus contribué au changement climatique", a-t-il ajouté.