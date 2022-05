Le chef de l'ONU devrait divulguer les discussions sur les exportations de céréales de l'Ukraine - fonctionnaires de l'ONU

La guerre en Ukraine a alimenté la flambée des prix mondiaux des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais, et M. Guterres a prévenu qu'elle aggraverait les crises alimentaire, énergétique et économique dans les pays pauvres.

L'Ukraine, un important producteur agricole, avait l'habitude d'exporter la plupart de ses marchandises par des ports maritimes, mais depuis l'invasion de la Russie le 24 février, elle est obligée d'exporter par train via sa frontière occidentale ou par ses petits ports sur le Danube.

Après avoir visité Moscou et Kiev à la fin du mois dernier, António Guterres s'est engagé à aider à ramener sur les marchés mondiaux la production agricole de l'Ukraine et la production de nourriture et d'engrais de la Russie et du Belarus malgré la guerre.

M. Guterres devrait discuter de ses efforts lors d'une réunion ministérielle "Global Food Security Call to Action" organisée par le secrétaire d'État américain Antony Blinken aux Nations Unies à New York plus tard dans la journée de mercredi. M. Blinken présidera également une réunion du Conseil de sécurité sur les conflits et la sécurité alimentaire jeudi.

L'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a reproché à la guerre de la Russie en Ukraine - que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale" - d'aggraver l'insécurité alimentaire mondiale.

"Leur blocus des ports ne permettant pas à la nourriture et au blé de quitter l'Ukraine, leurs efforts pour empêcher les agriculteurs de planter leurs exploitations, leurs attaques sur les silos à nourriture - tout cela a contribué à une situation déjà désastreuse", a déclaré Mme Thomas-Greenfield lors d'un événement de l'UNICEF mardi.

Les Etats-Unis soutiennent les efforts de M. Guterres pour relancer les exportations de céréales ukrainiennes, a-t-elle déclaré lundi.

La Russie et l'Ukraine représentent ensemble près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé. L'Ukraine est également un exportateur majeur de maïs, d'orge, d'huile de tournesol et de colza, tandis que la Russie et la Biélorussie - qui a soutenu Moscou dans sa guerre en Ukraine - représentent plus de 40 % des exportations mondiales de potasse, un nutriment pour les cultures.

M. Guterres a déclaré que 36 pays comptent sur la Russie et l'Ukraine pour plus de la moitié de leurs importations de blé, dont certains des pays les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, notamment le Liban, la Syrie, le Yémen, la Somalie et la République démocratique du Congo.