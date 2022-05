Le chef de l'ONU discute du rétablissement des exportations de céréales de l'Ukraine dans le contexte de la crise alimentaire mondiale.

"Je suis plein d'espoir, mais il y a encore du chemin à parcourir", a déclaré António Guterres, qui s'est rendu à Moscou et à Kiev à la fin du mois dernier. "Les implications complexes en matière de sécurité, d'économie et de finances nécessitent la bonne volonté de toutes les parties."

S'adressant à une réunion sur la sécurité alimentaire organisée aux Nations Unies par le secrétaire d'État américain Antony Blinken, António Guterres a lancé un appel à la Russie pour qu'elle autorise "l'exportation sûre et sécurisée des céréales stockées dans les ports ukrainiens" et pour que les aliments et les engrais russes "aient un accès complet et sans restriction aux marchés mondiaux."

La guerre de la Russie en Ukraine a provoqué une flambée des prix mondiaux des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais, et M. Guterres a prévenu que cette situation aggraverait les crises alimentaire, énergétique et économique dans les pays pauvres.

"Elle menace de faire basculer des dizaines de millions de personnes dans l'insécurité alimentaire, puis dans la malnutrition, la faim de masse et la famine, dans une crise qui pourrait durer des années", a déclaré M. Guterres.

L'Ukraine avait l'habitude d'exporter la plupart de ses marchandises par des ports maritimes, mais depuis l'invasion russe du 24 février, elle est obligée d'exporter par train ou via ses petits ports sur le Danube.

Le responsable de l'alimentation de l'ONU, David Beasley, a lancé un appel au président russe Vladimir Poutine : "Si vous avez un tant soit peu de cœur, ouvrez ces ports." Beasley dirige le Programme alimentaire mondial, qui nourrit quelque 125 millions de personnes et achète 50 % de ses céréales en Ukraine.

"Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Il s'agit des plus pauvres des pauvres qui sont au bord de la famine en ce moment même", a déclaré M. Beasley.

La Russie et l'Ukraine représentent ensemble près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé. L'Ukraine est également un exportateur majeur de maïs, d'orge, d'huile de tournesol et de colza, tandis que la Russie et le Belarus - qui a soutenu Moscou dans sa guerre en Ukraine - représentent plus de 40 % des exportations mondiales de potasse, un nutriment pour les cultures.

PRÊTS À FAIRE NOTRE PART

Selon M. Blinken, la Russie doit être contrainte de créer des couloirs pour que la nourriture et d'autres fournitures vitales puissent quitter l'Ukraine en toute sécurité par voie terrestre ou maritime.

"On estime qu'il y a 22 millions de tonnes de céréales qui dorment dans des silos en Ukraine en ce moment. Des denrées alimentaires qui pourraient immédiatement servir à aider les personnes dans le besoin si elles pouvaient simplement quitter le pays", a déclaré M. Blinken.

Les Nations Unies ont déclaré que 36 pays comptent sur la Russie et l'Ukraine pour plus de la moitié de leurs importations de blé, dont certains des pays les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, notamment le Liban, la Syrie, le Yémen, la Somalie et la République démocratique du Congo.

M. Guterres s'est entretenu mardi avec le premier vice-Premier ministre russe Andrei Belousov au sujet des exportations russes d'engrais et de céréales, a déclaré l'ambassadeur russe aux Nations Unies, Vassily Nebenzia.

"Les discussions, pour autant que je sache, se sont bien déroulées et ont été positives", a déclaré M. Nebenzia aux journalistes mercredi, mais il a signalé que l'accès de l'Ukraine aux marchés internationaux était une question distincte.

"Nous sommes prêts à faire notre part. L'accès de l'Ukraine au marché des céréales, c'est une autre chose", a déclaré M. Nebenzia.

M. Nebenzia a déclaré que, bien qu'il n'y ait pas de sanctions directes sur les engrais ou les céréales russes, il y a eu un effet de refroidissement sur le transport maritime, les assurances et les banques après que les États-Unis et d'autres pays aient commencé à punir la Russie pour ce que Moscou appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

M. Blinken a déclaré qu'il était "faux" de blâmer les sanctions car les États-Unis avaient créé des exceptions et travaillaient pour s'assurer que les mesures imposées par Washington "n'empêchent pas la nourriture ou les engrais de quitter la Russie ou n'importe où ailleurs."