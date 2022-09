Le chef de l'ONU envisage de nommer un ancien ministre sénégalais comme envoyé en Libye

Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent approuver par consensus la nomination d'Abdoulaye Bathily comme envoyé spécial de l'ONU pour la Libye. S'il n'y a pas d'objections, la nomination de Bathily sera approuvée vendredi soir.

Bathily remplacerait Jan Kubis, qui a démissionné en décembre. Guterres avait proposé de manière informelle deux autres personnes pour remplir le rôle, mais le Conseil de sécurité n'a pas pu se mettre d'accord.

La Libye a connu peu de paix depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l'OTAN qui a chassé l'autocrate de longue date Mouammar Kadhafi, divisant la nation en 2014 entre les factions rivales de l'est et de l'ouest et entraînant les puissances régionales. La production de pétrole libyen, un prix pour les groupes belligérants, a été interrompue à plusieurs reprises.

Les pires combats que la Libye ait connus depuis deux ans ont soudainement frappé la capitale, Tripoli, samedi. Les affrontements ont éclaté et se sont terminés soudainement.