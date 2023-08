Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré jeudi qu'il avait envoyé au ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, "une série de propositions concrètes" visant à relancer un accord qui permettait d'exporter en toute sécurité des céréales ukrainiennes via la mer Noire.

La Russie a quitté l'accord en juillet, un an après qu'il ait été négocié par les Nations unies et la Turquie, se plaignant que ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais se heurtaient à des obstacles et que les céréales ukrainiennes n'étaient pas suffisamment acheminées vers les pays qui en avaient besoin.

La lettre de M. Guterres intervient avant une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Tayyip Erdogan. Deux sources turques ont déclaré à Reuters que les deux hommes se rencontreront lundi et discuteront principalement des exportations de céréales de la mer Noire.

L'accord sur les céréales de la mer Noire visait à lutter contre une crise alimentaire mondiale qui, selon les Nations unies, a été aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La Russie et l'Ukraine sont toutes deux de grands exportateurs de céréales.

"Je pense que nous avons présenté une proposition qui pourrait servir de base à un renouvellement, mais un renouvellement qui doit être stable", a déclaré M. Guterres aux journalistes, sans donner de détails sur la proposition.

"Nous ne pouvons pas avoir une initiative sur la mer Noire qui va de crise en crise, de suspension en suspension. Nous avons besoin d'une initiative qui fonctionne et qui profite à tout le monde", a-t-il déclaré.

Un diplomate russe, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré à Reuters plus tôt dans la journée de jeudi que la lettre de M. Guterres à M. Lavrov ne contenait aucune révélation et qu'elle ne faisait que "résumer les idées précédentes de l'ONU, qui n'ont pas fonctionné".

M. Lavrov a déclaré plus tôt ce jeudi, après avoir rencontré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan à Moscou, que la Russie ne voyait aucun signe qu'elle recevrait les garanties qui lui permettraient de reprendre l'accord sur les céréales de la mer Noire.

La Russie a déclaré que si les demandes d'amélioration de ses propres exportations de céréales et d'engrais étaient satisfaites, elle envisagerait de ressusciter l'accord de la mer Noire. L'une des principales exigences de Moscou est de reconnecter la Banque agricole russe au système de paiement international SWIFT. L'Union européenne l'a déconnectée en juin 2022.

Bien que les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais ne soient pas soumises aux sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Moscou a déclaré que les restrictions en matière de paiement, de logistique et d'assurance avaient entravé les expéditions.

"Nous avons des solutions concrètes (...) permettant un accès plus efficace des produits alimentaires et des engrais russes aux marchés mondiaux à des prix adéquats", a déclaré M. Guterres. "Je pense qu'en travaillant sérieusement, nous pouvons parvenir à une solution positive pour tout le monde.