Le chef de l'Otan Stoltenberg nommé à la tête de la Banque centrale de Norvège

OSLO (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, sera le prochain gouverneur de la Banque centrale de Norvège, a annoncé vendredi le gouvernement norvégien, une nomination dont l'opposition craint qu'elle n'affaiblisse l'indépendance de la Norges Bank.

Bien que le poste soit ouvert à partir du 1er mars, Jens Stoltenberg a déclaré qu'il irait au terme de son mandat à l'Otan, qui s'achève le 30 septembre. La Norges Bank a déclaré pour sa part qu'elle s'attendait à ce que le nouveau gouverneur prenne ses fonctions autour du 1er décembre prochain.

Jens Stoltenberg, 62 ans, sera chargé de fixer les taux d'intérêt et de gérer la stabilité financière, ainsi que de superviser le fonds souverain norvégien, qui, avec ses 1.400 milliards de dollars d'actifs, est le plus important fonds souverain au monde.

"Je resterai membre du Parti travailliste mais je serai politiquement neutre dans mon poste de gouverneur de la Banque centrale de Norvège", a-t-il assuré.

Il a également ajouté être prêt à prendre des décisions impopulaires, précisant qu'il ne ferait aucun commentaire sur la politique de la banque avant de prendre ses fonctions.

Économiste de formation et ancien chef du Parti travailliste, Stoltenberg a été Premier ministre en 2000-2001 et de 2005 à 2013 avant de devenir chef de l'Otan l'année suivante. Il a également été ministre des Finances et de l'Energie.

Sa candidature a déclenché un débat en Norvège sur la question de savoir s'il était le candidat idoine pour ce poste.

Ses partisans affirment qu'il a des dizaines d'années d'expérience en matière de leadership et le poids politique nécessaire pour diriger la banque, établissant un parallèle avec la nomination en 2019 de l'avocate, ancienne ministre et directrice du FMI Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne.

Ses détracteurs estiment quant à eux que sa nomination soulève des questions quant à l'indépendance de la banque vis-à-vis du gouvernement, puisque le parti de Stoltenberg dirige actuellement la Norvège en coalition avec le parti agraire du Centre.

