Le chef de l'UE propose une interdiction du pétrole russe en raison de la guerre en Ukraine

"Nous éliminerons progressivement l'approvisionnement russe en pétrole brut dans les six mois et en produits raffinés d'ici la fin de l'année", a déclaré Ursula von der Leyen au Parlement européen, suscitant les applaudissements des législateurs. "Il s'agira d'une interdiction complète d'importation de tout le pétrole russe, par voie maritime et par oléoduc, brut et raffiné."

"Ce ne sera pas facile. Certains États membres sont fortement dépendants du pétrole russe. Mais nous devons simplement y travailler", a déclaré Mme von der Leyen à propos de la proposition, qui doit être approuvée par les 27 pays de l'UE pour entrer en vigueur.