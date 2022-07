Le chef de l'exécutif européen se rend en Azerbaïdjan à la recherche d'un accord gazier

"Au milieu de la militarisation continue des approvisionnements énergétiques de la Russie, la diversification de nos importations d'énergie est une priorité pour l'UE", a déclaré la Commission sur Twitter. "La présidente von der Leyen et le commissaire (à l'énergie) Kadri Simson seront demain en Azerbaïdjan pour renforcer encore la coopération."

Selon un projet de document vu par Reuters le 14 juillet, la Commission a proposé aux pays de l'UE un accord avec l'Azerbaïdjan pour augmenter les importations de gaz naturel et soutenir l'expansion d'un gazoduc pour ce faire.

La Commission n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Les gouvernements de l'UE ont déjà convenu d'un embargo pétrolier progressif sur la Russie.

Entre-temps, le transit de gaz russe via la Pologne a cessé cette année et les livraisons de gaz via l'Ukraine ont été réduites par l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février.

L'Allemagne, la quatrième plus grande économie du monde, se prépare à tous les scénarios, y compris un arrêt complet des livraisons de gaz russe, même lorsqu'une période de maintenance régulière de 10 jours sur le gazoduc géant Nord Stream 1 doit se terminer plus tard cette semaine.

Sur Twitter dimanche, l'ambassadeur de la Russie auprès des organismes internationaux à Vienne, Mikhail Ulyanov, a déclaré : "La Russie n'a jamais refusé de poursuivre les livraisons de gaz naturel à l'Europe et se conforme pleinement à ses obligations contractuelles."