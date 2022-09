Le chef de l'industrie de l'UE déclare qu'il examinera le paquet allemand de 200 milliards d'euros

Le plan allemand de 200 milliards d'euros (196 milliards de dollars) visant à protéger les entreprises et les ménages de la flambée des prix de l'énergie sera examiné de près par la Commission européenne, a déclaré vendredi le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton.

Le plan allemand, qui comprend un frein au prix du gaz et une réduction de la taxe de vente sur le carburant, a été présenté alors que les coûts du gaz et de l'électricité ont bondi, en grande partie à cause de l'effondrement des livraisons de gaz russe à l'Europe, que Moscou a imputé aux sanctions occidentales après son invasion de l'Ukraine en février.

"J'ai pris note du plan de 200 milliards d'euros de l'Allemagne pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie, que nous allons examiner attentivement", a déclaré M. Breton dans un tweet.

Il a appelé à la vigilance pour préserver l'égalité des conditions de concurrence dans le bloc des 27 pays et a laissé entendre que d'autres pays de l'UE pourraient avoir besoin d'aide pour faire face à la crise énergétique. "Alors que l'Allemagne peut se permettre d'emprunter 200 milliards d'euros sur les marchés financiers, certains autres États membres de l'UE ne le peuvent pas", a tweeté Breton. "Nous devons réfléchir de toute urgence à la manière de proposer aux États membres qui ne disposent pas de cette marge de manœuvre fiscale la possibilité de soutenir leurs industries & entreprises."

(1 $ = 1,0202 euros) (Reportage de Foo Yun Chee ; Montage d'Alex Richardson)