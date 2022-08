Le chef de l'opposition sénégalaise demande à ses partisans de défendre leurs votes par tous les moyens

Les résultats officiels du vote de dimanche sont attendus jeudi, mais tant le parti au pouvoir de Macky Sall, Benno Bokk Yakaar (BBY), que l'opposition ont revendiqué la victoire, citant des résultats partiels.

"Macky Sall veut confisquer notre victoire mais nous ne l'accepterons pas", a déclaré le chef de l'opposition Ousmane Sonko de la coalition Yewwi Askane Wi (YAW) lors d'une conférence de presse.

"Je demande au peuple sénégalais de défendre ses votes par tous les moyens".

En réponse, le ministre du Cabinet et membre du parti au pouvoir Abdoulaye Seydou Sow a déclaré que "ces menaces sont inacceptables."

Les tensions sont vives dans ce pays d'Afrique de l'Ouest politiquement stable de 17,5 millions d'habitants depuis que de violentes manifestations ont éclaté l'année dernière, lorsque Sonko, arrivé troisième lors de la dernière élection présidentielle de 2019, a été arrêté pour viol. Sonko nie ces allégations.

Lundi, une autre coalition d'opposition connue sous le nom de Wallu Sénégal a déclaré qu'elle et ses alliés YAW avaient battu le parti au pouvoir dans la plupart des départements. La coalition au pouvoir a déclaré avoir remporté 30 des 46 départements administratifs du Sénégal.

Lors de la conférence de presse de mercredi, le représentant de YAW, Dethie Fall, a déclaré que YAW n'accepterait pas les résultats de jeudi. YAW a fait des allégations selon lesquelles il y aurait eu des irrégularités de vote dans les bureaux de vote des régions du nord.

YAW prévoit de demander jeudi à la cour d'appel d'ouvrir les urnes, afin que YAW puisse montrer des preuves à l'appui de ses allégations, a déclaré Fall.

M. Sow, du parti au pouvoir, a ensuite déclaré que les allégations de YAW étaient sans fondement.

"Nous avons accepté les résultats de Dakar, Thiès et Ziguinchor - ils ont gagné. Et maintenant, pourquoi ne devraient-ils pas accepter les résultats à Matam (nord), Podor et Kanel, parce que nous y avons gagné", a-t-il déclaré.

L'acrimonie politique a également été alimentée en partie par le refus de Sall d'exclure de violer les limites du mandat en se présentant pour un troisième mandat.