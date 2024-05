Le chef du plus grand parti d'opposition d'Afrique du Sud a exhorté dimanche les électeurs à voter pour son parti parce qu'il ne fait pas de vaines promesses, à quelques jours d'une élection qui pourrait voir le Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir, perdre sa majorité pour la première fois.

L'Alliance démocratique (DA), qui a remporté la deuxième plus grande part des voix lors des dernières élections, a exhorté ses partisans à utiliser leurs stylos pour clore le chapitre de l'ANC, qu'il a qualifié de "chômage, corruption et mauvaise gestion", et à en écrire un nouveau lorsqu'ils voteront le 29 mai.

"Contrairement à tous les autres partis en lice, la DA ne fait pas de promesses sur ce qu'elle fera un jour. Nous vous montrons la preuve de ce que nous faisons déjà aujourd'hui", a déclaré John Steenhuisen, chef de file de la DA, à ses partisans, qui avaient revêtu les couleurs bleues du parti.

La DA, favorable aux entreprises, dirige le gouvernement provincial du Cap-Occidental, où se trouve la célèbre ville touristique du Cap.

"La DA n'est pas apparue de nulle part pour vous promettre le soleil, la lune et le ciel, a-t-il ajouté.

Selon les sondages, l'ANC devrait perdre sa majorité parlementaire pour la première fois depuis que Nelson Mandela, icône de la lutte, a été porté au pouvoir en 1994, à la fin de l'apartheid.

La DA a conclu un pacte avec quelques petits partis pour tenter d'obtenir les plus de 50 % des voix nécessaires à la formation d'un gouvernement, dont le parti nationaliste zoulou Inkatha Freedom Party et ActionSA, un parti dirigé par un ancien maire de Johannesburg, le centre économique du pays.

"Je suis ici aujourd'hui pour vous dire une chose : l'aide est en route", a déclaré M. Steenhuisen.