Le chef de la Banque de Corée estime que la stagnation séculaire est un plus grand malheur pour les pays émergents

Le gouverneur de la Banque de Corée, Rhee Chang-yong, a déclaré vendredi que le plus grand défi pour les banques centrales des marchés émergents pourrait être de faire face à un retour de la stagnation séculaire et des faibles taux d'intérêt, plutôt que de lutter contre une inflation plus élevée.

"En ce qui concerne notre stratégie pour faire face à une inflation plus élevée, nous suivons le manuel", a déclaré M. Rhee lors d'une table ronde du Fonds monétaire international à Washington. "Ce que nous ne savons pas, c'est si nous nous dirigeons vers une période de faible inflation... une stagnation séculaire et la limite inférieure du zéro", a-t-il ajouté. L'assouplissement quantitatif et l'orientation prospective pourraient être des outils que les banques centrales des marchés émergents pourraient utiliser, tout comme l'idée de fixer un objectif d'inflation plus élevé, a déclaré M. Rhee. Le fait que les économies avancées aient eu recours à ces outils monétaires non conventionnels a permis aux économies émergentes de faire de même sans être pénalisées par les marchés sous la forme d'une dépréciation malvenue de leur monnaie, a-t-il ajouté. Le plus grand défi pourrait survenir lorsque les marchés émergents seront confrontés à une stagnation séculaire et à une faible inflation. La probabilité que cela se produise n'est "pas mince", du moins pour certaines économies asiatiques comme la Corée du Sud, confrontée à un vieillissement rapide de sa population. "Si vous avez recours à l'assouplissement quantitatif et à une expansion monétaire massive, votre taux de change pourrait faire l'objet d'attaques spéculatives", a déclaré M. Rhee, ancien directeur du département Asie et Pacifique du FMI. En ce qui concerne les taux de change, M. Rhee a déclaré que l'intervention monétaire de l'année dernière avait servi de "stabilisateur" pour freiner la forte dépréciation du won par rapport au dollar, plutôt que de remplacer une gestion économique saine. En septembre et octobre de l'année dernière, les autorités sud-coréennes ont dû recourir à l'intervention monétaire parce que le won s'est déprécié beaucoup plus que prévu à la suite des hausses agressives des taux d'intérêt américains, a déclaré M. Rhee lors d'un séminaire du FMI. "En ralentissant la dépréciation de la monnaie, nous pourrions donner aux investisseurs la possibilité de s'adapter à la nouvelle réalité", a-t-il déclaré.