Le chef de la Bundesbank met en garde la BCE contre l'aide aux États endettés

Le mois dernier, la BCE s'est engagée à acheter davantage d'obligations de pays endettés comme l'Italie et l'Espagne afin de contenir l'écart croissant entre leurs coûts d'emprunt et ceux de l'Allemagne, arguant que des mouvements injustifiés du marché compromettaient le succès de la politique monétaire.

Mais M. Nagel a déclaré qu'une telle aide ne devrait intervenir qu'en cas de circonstances exceptionnelles, avec des conditions et une durée étroitement définies, afin que la BCE évite de signaler qu'elle assurera toujours des conditions de financement favorables.

"Je mettrais donc en garde contre l'utilisation des instruments de politique monétaire pour limiter les primes de risque, car il est pratiquement impossible d'établir avec certitude si un écart élargi est fondamentalement justifié ou non", a déclaré M. Nagel dans un discours.

Ces commentaires constituent le plus grand repli public de M. Nagel contre la politique de la BCE depuis qu'il a pris ses fonctions au début de 2022 et signalent un renouveau potentiel du clivage entre la BCE et son principal actionnaire qui a caractérisé la dernière décennie.

Bien que M. Nagel ne se soit pas carrément opposé aux plans de la BCE dans ses remarques, des sources proches de la discussion ont déclaré qu'il s'opposait à la promesse d'un nouveau soutien lors d'une réunion politique d'urgence le 15 juin.

Si un soutien est effectivement accordé, il doit être "strictement temporaire" et doit maintenir la pression sur les pays pour qu'ils mènent des politiques budgétaires durables et réduisent leur niveau d'endettement, a-t-il ajouté.

L'aide doit également être justifiée uniquement par des raisons de politique monétaire et les achats d'obligations dans le sud doivent être neutralisés afin que l'orientation générale de la politique ne soit pas affectée.

Au lieu de lutter contre la fragmentation financière, M. Nagel a désigné l'inflation élevée comme la principale préoccupation et a déclaré que la BCE devrait se concentrer sur ce point car les hausses de taux prévues actuellement pourraient être insuffisantes.

La BCE prévoit sa première hausse de taux en plus de dix ans plus tard ce mois-ci avant de se rapprocher ensuite du taux "neutre", qui ne ralentit ni ne stimule la croissance.

"Même cela pourrait potentiellement être insuffisant pour amener les perspectives de prix à moyen terme en ligne avec l'objectif de 2 %", a-t-il déclaré. "Une orientation restrictive de la politique monétaire pourrait être nécessaire pour y parvenir, au moins temporairement."

À 8,6 %, l'inflation est plus de quatre fois supérieure à l'objectif de la BCE et même les anticipations à plus long terme dérivent vers le haut, ce qui augmente le risque de désancrage des anticipations, les entreprises et les ménages perdant confiance dans l'engagement de la banque centrale envers son objectif.

"Le désancrage des anticipations d'inflation doit être évité à tout prix", a déclaré M. Nagel. "Ce qui appelle maintenant une action résolue de la politique monétaire... l'orientation encore très accommodante de la politique monétaire devrait être rapidement abandonnée."

La BCE prévoit une autre hausse des taux en septembre, qui devrait être plus importante que l'augmentation de 25 points de base en juillet, à moins que les perspectives d'inflation ne s'améliorent.