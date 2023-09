Une loi californienne en cours d'adoption qui exigerait des entreprises qu'elles publient des informations sur le climat pourrait affecter la manière dont les régulateurs fédéraux considèrent les coûts de leurs propres réglementations climatiques à venir, a déclaré mercredi le plus haut régulateur de Wall Street aux législateurs.

Le témoignage de Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC), lors d'une séance de contrôle parlementaire, a mis en évidence la possibilité que la loi californienne soutienne les efforts de l'agence visant à réglementer la communication d'informations sur le climat par les entreprises, qui se heurtent à une forte opposition de la part des groupes de pression industriels.

"Si elle était promulguée, d'après ce que j'ai compris, elle obligerait les entreprises d'une certaine taille à rendre compte de leurs risques climatiques", a déclaré M. Gensler lors de son témoignage devant la Chambre des représentants.

"Cela pourrait modifier la base de référence. Si ces entreprises rendent compte à la Californie, le coût sera moins élevé, car elles produisent déjà ces informations.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré au début du mois qu'il avait l'intention de signer une loi obligeant les grandes entreprises à divulguer leur empreinte carbone.

Le projet de loi s'attaque à l'une des questions les plus épineuses de la réglementation climatique en demandant aux entreprises de mesurer et de déclarer une catégorie complexe d'émissions indirectes liées à leurs chaînes d'approvisionnement et à leurs utilisateurs finaux, connue sous le nom de "Scope 3".

L'année dernière, la SEC a proposé une réglementation très attendue qui obligerait également les entreprises cotées en bourse à informer les investisseurs de leurs émissions, ainsi que des dépenses et des risques liés au climat, dans le cadre d'un effort mondial plus large pour lutter contre le changement climatique dû aux combustibles fossiles en exigeant des entreprises qu'elles divulguent leurs émissions et les risques qu'elles encourent.

Parmi les nombreuses objections formulées, l'industrie a reproché à la SEC d'avoir sous-estimé le coût de la mise en conformité avec la règle proposée.

Les entreprises et les groupes industriels se sont plaints du fait que la règle proposée les obligerait à développer de nouveaux systèmes de comptabilisation des émissions, non seulement par elles-mêmes mais aussi par leurs fournisseurs, ce qui augmenterait les coûts de mise en conformité avec la loi pour des secteurs aussi variés que l'agriculture, les transports et la banque. (Reportage de Douglas Gillison ; Rédaction d'Aurora Ellis)