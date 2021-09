Le chef de la SEC s'en prend au secteur financier lors d'une audition au Sénat.

Le président de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC), Gary Gensler, s'est attaqué à toute une série de secteurs financiers, depuis les marchés du trésor et des actions jusqu'aux actifs numériques, en exposant https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/Gensler%20Testimony%209-14-21.pdf son ambitieux programme devant la commission bancaire du Sénat, mardi.

À la tête de la principale autorité de régulation des marchés du pays, M. Gensler subit des pressions de la part des progressistes pour qu'il adopte une position ferme à l'égard de Wall Street et des technologies émergentes disruptives, tout en faisant valoir les priorités des démocrates en matière de changement climatique, d'inégalité des richesses et d'injustice sociale.

Depuis qu'il a pris ses fonctions à la SEC en avril, M. Gensler a poursuivi un programme agressif, en révisant la divulgation des informations sur les entreprises, en réprimant les transactions par chèque en blanc et les cotations d'entreprises chinoises, en demandant au Congrès de contrôler le marché des cryptomonnaies et en lançant un examen de la façon dont les sociétés financières utilisent l'intelligence artificielle.

"Je sais que vous vous êtes déjà mis au travail pour le peuple américain, et vous avez eu du pain sur la planche", a déclaré le président de la commission bancaire du Sénat, le démocrate Sherrod Brown, à Gensler dans son discours d'ouverture, dans lequel il a décrié les disparités entre la richesse de Wall Street et les difficultés financières des Américains ordinaires.

"C'est votre travail de veiller à ce que l'efficacité des marchés soit équilibrée par une application rigoureuse qui protège les Américains de la pire cupidité de Wall Street et des risques inconsidérés", a ajouté M. Brown.

Dans son témoignage, M. Gensler a ajouté à sa liste déjà longue de choses à faire, disant aux législateurs qu'il veut que les fonds privés divulguent plus d'informations sur les conflits d'intérêts potentiels et les frais qu'ils facturent et, séparément, qu'il veut imposer une plus grande transparence sur le marché obligataire du pays.

Le sénateur Patrick Toomey, principal républicain de la commission, a déclaré que M. Gensler politisait l'agence, en particulier avec son projet d'exiger des entreprises qu'elles divulguent leurs risques climatiques et leurs effectifs.

"Ce n'est pas le rôle ni l'expertise de la SEC - en tant que régulateur financier indépendant sans responsabilité démocratique - d'aborder ces questions politiques et sociales", a-t-il déclaré. (Rédaction : Michelle Price ; édition : Paul Simao)