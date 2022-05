Le chef de la banque centrale de Corée du Sud estime qu'il est possible de procéder à des hausses de taux importantes.

Les rendements des obligations d'État ont augmenté alors que les traders se sont empressés de réduire leurs paris sur un rythme plus lent de resserrement de la politique à venir, tandis que les prix des actions ont inversé les gains initiaux pour baisser modestement en raison des perspectives de croissance économique affaiblies.

Le gouverneur de la Banque de Corée, Rhee Chang-yong, qui a pris ses fonctions la semaine dernière et qui doit présider sa première réunion de politique générale le 26 mai, a déclaré qu'il pourrait envisager des augmentations plus importantes des taux d'intérêt, en fonction des données qui seront disponibles vers juillet et août.

"(Je pourrais être en mesure de le dire) après avoir observé la réunion de politique générale de mai et après avoir pris connaissance de plus de données vers juillet et août", a déclaré M. Rhee lorsque les journalistes lui ont demandé si la banque envisageait une hausse de 50 points de base des taux d'intérêt lors de sa réunion du 26 mai.

La Banque de Corée modifie habituellement son taux de référence par incréments de 25 points de base, mais l'approche à grands pas de la Réserve fédérale américaine signifie que la prime de taux d'intérêt de la Corée du Sud par rapport aux États-Unis va disparaître et pourrait bientôt devenir une décote.

Un autre haut responsable de la Banque de Corée a par la suite minimisé la remarque de Rhee, affirmant qu'il avait simplement souligné les principes de prise de décisions politiques.

Néanmoins, les analystes ont déclaré que le commentaire de Rhee montrait clairement que l'inflation était toujours la priorité dans la politique de la banque centrale.

"Nous sommes dans une situation où des commentaires bellicistes sont nécessaires pour contenir l'inflation et aider à stabiliser le marché obligataire", a déclaré Moon Hong-cheol, économiste chez DB Financial Investment, ajoutant que le commentaire de Rhee était peut-être bien calculé.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans, qui avait chuté de près de 30 points de base au cours de la semaine dernière, a augmenté de 12,4 points de base pour atteindre 3,340 % dans les premiers échanges. Il a ensuite réduit ses gains pour s'échanger 3,0 points de base plus haut.

Entre-temps, l'agence de recherche gouvernementale la plus influente du pays a déclaré dans un rapport que les décideurs politiques devaient se concentrer davantage sur la situation intérieure et qu'ils pourraient ne pas avoir à augmenter les taux d'intérêt locaux autant et aussi rapidement que le font les États-Unis.

Malgré une inflation qui oscille autour de son plus haut niveau depuis 13 ans, l'économie sud-coréenne est également confrontée à un risque croissant pour la croissance, car le refroidissement de l'économie chinoise devient de plus en plus évident. Ceci s'ajoute à l'effet du conflit militaire prolongé entre la Russie et l'Ukraine.

Le KOSPI de la bourse de Séoul a abandonné ses gains initiaux de près de 1 % pour s'échanger à la baisse de 0,3 % en début d'après-midi après que la Chine ait publié des données montrant que son activité économique s'était fortement refroidie en avril en raison des blocages du COVID-19.

Le président Yoon Suk-yeol a demandé dans un discours au parlement lundi une approbation rapide du budget supplémentaire de son gouvernement de 54,9 trillions de wons (42,81 milliards de dollars) pour aider les petites entreprises et les travailleurs indépendants tout en réduisant la dette publique.

Plus tôt dans la journée de lundi, M. Rhee et le ministre des Finances, Choo Kyung-ho, ont convenu, lors de leur première rencontre en tête-à-tête depuis leur prise de fonction ce mois-ci, de renforcer la coordination des politiques de lutte contre l'inflation et l'instabilité des marchés financiers.

(1 $ = 1 282,5200 wons)