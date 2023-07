Le gouverneur de longue date de la banque centrale du Liban, Riad Salameh, a défendu son bilan mercredi lors d'une interview télévisée à quelques jours de son départ, niant avoir détourné des fonds publics et affirmant que ses politiques ont été bénéfiques pour l'économie.

M. Salameh, dont le mandat de 30 ans en tant que gouverneur a été entaché par une crise financière de plus en plus grave et par des accusations de détournement de fonds publics dans son pays et à l'étranger, a déclaré qu'il quitterait son poste à la fin de son dernier mandat, le 31 juillet.

"Je vais tourner une page de ma vie", a déclaré M. Salameh, âgé de 72 ans, à la chaîne de télévision locale LBCI, lors d'une interview qui semble s'être déroulée dans une salle d'exposition de la banque.

"Je crois qu'au cours de ces 30 années, il y en a eu 27 où la Banque centrale a contribué, par ses politiques monétaires, à établir la stabilité et le développement économiques", a-t-il déclaré, faisant apparemment référence aux années précédant l'effondrement de l'économie.

Ses commentaires sont intervenus dans un contexte de tiraillement entre les principaux responsables politiques sur ce qu'il conviendra de faire une fois qu'il aura quitté ses fonctions, une réunion du cabinet étant prévue demain pour discuter d'un éventuel successeur.

Depuis que l'économie a commencé à s'effondrer en 2019, la livre libanaise a perdu 98 % de sa valeur sur le marché parallèle et la majeure partie de la population s'est vue privée de ses économies bancaires.

Cet effondrement fait suite à des décennies de corruption et de dépenses inconsidérées de la part des politiciens au pouvoir, que de nombreux Libanais affirment que Salameh a contribué à faciliter. Certains analystes ont qualifié sa politique de prêt au gouvernement de "système de Ponzi".

Mercredi, M. Salameh a déclaré qu'il était considéré comme un "bouc émissaire" et que ses interventions plus récentes sur le marché monétaire avaient contribué à empêcher la livre de se détériorer davantage.

"Beaucoup de gens ont été contrariés par le fait que cette banque soit restée inébranlable et qu'elle ait géré seule l'économie, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement pendant toute cette crise", a-t-il déclaré.

"Nous n'aurions pas pu survivre pendant trois ou quatre ans... Alors en quoi s'agit-il d'une chaîne de Ponzi ?

M. Salameh est formellement accusé au Liban, en France et en Allemagne d'avoir détourné des centaines de millions de fonds publics de la banque centrale en percevant des commissions de la part des acheteurs d'obligations, puis en transférant les fonds à Forry Associates, qui appartient au frère du gouverneur.

Il a de nouveau nié ces accusations mercredi. "Ni directement ni indirectement, aucun argent de la banque centrale n'est allé à Forry", a déclaré M. Salameh.

M. Salameh fait également l'objet de notices rouges d'Interpol à la suite de mandats d'arrêt délivrés en Allemagne et en France. Il fait toujours l'objet d'une enquête dans au moins trois autres pays pour des accusations de corruption.