Le chef de la banque centrale tchèque : une autre hausse des taux est probable, de 75 pb ou plus

La banque centrale tchèque a relevé son principal taux de prise en pension à deux semaines de 550 points de base pour le porter à 5,75 % au cours de l'année écoulée, dans le but de maîtriser une inflation galopante alimentée par les prix élevés de l'énergie, mais aussi par une solide demande intérieure, et de maintenir les prévisions d'inflation.

"Tout indique que nous devrons aller encore plus haut (avec les taux). Nos prévisions tablaient sur des taux plus élevés que ceux que nous avons choisis lors de la dernière réunion de politique générale. Et l'évolution est, malheureusement, inflationniste", a déclaré Rusnok au site d'information www.aktualne.cz.

Bien qu'il ait dit qu'il ne voulait rien anticiper, Rusnok a déclaré qu'une autre forte hausse semblait nécessaire, notamment pour soutenir le taux de change de la couronne sur lequel la banque compte pour réaliser une partie du resserrement.

"Jusqu'à présent, nous savons que la couronne est plus faible que ce que notre scénario prévoyait. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous limiter à un quelconque plafond. Donc, (la hausse) ressemble à trois quarts de point de pourcentage ou plus", a déclaré Rusnok dans l'interview.

Le mandat de Rusnok expire à la fin du mois de juin, et il va être remplacé par le membre actuel du conseil d'administration, Ales Michl, qui s'est opposé au cycle de resserrement de la banque centrale.

Le président Milos Zeman doit encore choisir trois noms pour les sept sièges du conseil d'ici juillet, ce qui pourrait faire pencher la majorité du conseil vers la position de Michl.