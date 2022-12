Le chef de la commission fiscale du Congrès américain soutient l'idée d'exiger des présidents qu'ils rendent publiques leurs déclarations d'impôts.

"Je pense qu'il serait juste de dire que ce serait une bonne idée que les présidents, à l'avenir, soient tenus de publier leurs déclarations d'impôts", a déclaré aux journalistes Richard Neal, président de la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants.

M. Neal a ajouté qu'il ne savait pas si les candidats à la présidence des États-Unis devaient être inclus dans une telle exigence.

L'ancien président Trump, contrairement à ses prédécesseurs au cours des dernières décennies, a refusé de rendre volontairement publiques ses déclarations fiscales, affirmant qu'elles faisaient l'objet d'un audit par l'Internal Revenue Service.

M. Neal s'est adressé aux journalistes à l'issue d'une réunion à huis clos avec les démocrates du comité pour examiner les contraintes juridiques et de confidentialité complexes qui pèsent sur le comité alors qu'il examine et traite les déclarations de revenus de M. Trump et de ses entreprises de 2015 à 2020. Le comité veut examiner le processus de vérification de ces documents.

M. Neal a profité de ses commentaires aux journalistes pour contester une suggestion "fausse" selon laquelle les démocrates du panel se réunissaient jeudi pour examiner les déclarations de revenus de Trump.

Le 22 novembre, la Cour suprême des États-Unis a autorisé la communication de ces déclarations au comité de Neal, qui les réclame depuis près de quatre ans.

Avec le début d'un nouveau Congrès le 3 janvier, qui donnera le contrôle républicain de la Chambre, le comité de Neal n'a plus beaucoup de temps pour terminer son travail et prendre des décisions sur toute réponse officielle du comité aux informations qu'il pourrait glaner dans les documents de Trump.

Mais le président démocrate a ajouté : "J'ai l'intention de m'accrocher à ce dossier pour le mener à bien."