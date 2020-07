Le chef de la diplomatie chinoise appelle à une "énergie positive" avec les USA

PEKIN, 9 juillet (Reuters) - Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi que les relations entre la Chine et les Etats-Unis faisaient face à leurs défis les plus sérieux depuis que des liens ont été établis entre les deux pays en 1979, tout en ajoutant qu'il était possible pour eux de revenir sur la bonne voie.

Dans un discours publié sur le site du ministère des Affaires étrangères, Wang Yi appelle la Chine et les Etats-Unis à explorer conjointement des moyens de cohabiter pacifiquement et de diffuser davantage d'"énergie positive".

Les relations sino-américaines se sont tendues depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus et avec les mesures prises par la Chine à Hong Kong. Ces tensions sont venues s'ajouter à un conflit commercial de longue date entre Washington et Pékin.

Wang dénonce une politique américaine à l'égard de la Chine fondée "sur des erreurs de jugement stratégiques qui manquent de base factuelle (...)".

Il a fait cette déclaration après que le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a dit mercredi que le monde ne devait pas autoriser l'"intimidation" de la Chine, mettant en avant les querelles territoriales de Pékin avec l'Inde, le Vietnam et le Japon.

Davantage de dialogue et, notamment, une coopération dans la lutte contre la pandémie de coronavirus contribuerait à mettre les relations bilatérales sur la bonne voie, ajoute Wang. (Gabriel Crossley, Lusha Zhang, Ryan Woo; version française Jean Terzian)