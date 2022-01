Le chef de la division antitrust du ministère de la Justice des États-Unis déclare qu'il cherchera à mettre un terme aux accords et non à les régler.

"À mon avis, lorsque la division conclut qu'une fusion est susceptible de diminuer la concurrence ou de tendre à créer un monopole, dans la plupart des cas, nous devrions demander une simple injonction pour bloquer la transaction", a déclaré M. Kanter, qui a été confirmé dans ses fonctions en novembre et qui est l'un des trois progressistes nommés aux plus hauts postes antitrust des États-Unis.

M. Kanter a pris les rênes de la division à un moment où l'inflation augmente, y compris dans des industries clés comme la production de viande, et où l'on s'inquiète de plus en plus du fait qu'une poignée d'entreprises sont devenues trop puissantes dans un certain nombre de secteurs de l'économie.

Kanter a fait valoir que les ventes d'actifs, ou les cessions, peuvent échouer parce que la société qui achète les actifs ne parvient pas à les utiliser pleinement. Il a également fait remarquer qu'il était souvent difficile d'élaborer des remèdes comportementaux, par exemple en créant un pare-feu séparant deux secteurs d'une entreprise.

"Cela ne veut pas dire que les cessions ne devraient jamais être une option. Parfois, les unités commerciales sont suffisamment discrètes et complètes pour que les séparer de la société mère sur un marché non dynamique soit un exercice simple où la cession peut avoir un degré élevé de certitude de succès", a déclaré Kanter. "Mais à mon avis, ces circonstances sont l'exception et non la règle".