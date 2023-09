Le chef militaire guinéen Mamady Doumbouya a déclaré jeudi à l'Assemblée générale des Nations unies que le modèle démocratique occidental ne convenait pas à l'Afrique, comme en témoigne la récente vague de coups d'État.

M. Doumbouya a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, l'un des huit qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale au cours des trois dernières années. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et le Gabon sont également dirigés par des militaires.

Ces coups d'État ont été fermement condamnés par les Nations unies et les puissances occidentales, telles que les États-Unis et la France, qui ont demandé instamment que la démocratie soit rétablie dès que possible. M. Doumbouya a critiqué leur réponse, la qualifiant de raciste et de condescendante.

"L'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé... un modèle qui est bon et efficace pour l'Occident mais qui est difficile à adapter à nos réalités, à nos coutumes et à notre environnement", a-t-il déclaré aux dirigeants mondiaux réunis à New York.

"Il est temps d'arrêter de nous faire la leçon et de nous traiter avec condescendance comme des enfants", a-t-il déclaré, ajoutant que les Africains étaient suffisamment mûrs pour concevoir leurs propres modèles de gouvernance.

Le gouvernement de M. Doumbouya a proposé une transition de deux ans vers des élections en 2022, après avoir négocié avec le bloc régional de la CEDEAO, mais il n'a donné que peu de signes de vouloir organiser un vote.

Les pays occidentaux tels que la France ont été particulièrement préoccupés par les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où les gouvernements militaires ont décidé de couper les liens avec leur ancien colonisateur et de renforcer les relations avec la Russie.

M. Doumbouya a déclaré que les pays africains étaient injustement mis dans des cases et contraints de prendre parti dans une bataille idéologique datant de l'époque de la guerre froide, qui n'avait rien à voir avec leurs relations actuelles.

Les Africains ne sont ni pro- ni anti-américains, chinois, français, russes ou turcs, a-t-il déclaré, ils sont "simplement pro-africains".

"Nous placer sous l'influence de telle ou telle puissance est une insulte. C'est du mépris et du racisme à l'égard d'un continent de plus de 1,3 milliard d'habitants".

M. Doumbouya a pris le pouvoir en renversant Alpha Condé, le président guinéen alors âgé de 84 ans, qui avait modifié la constitution pour briguer un troisième mandat, ce qui avait déclenché de vastes manifestations.

"Les vrais putschistes, les plus nombreux et ceux qui échappent à toute condamnation, sont aussi ceux qui complotent et manigancent... pour rester éternellement au pouvoir", a déclaré M. Doumbouya.