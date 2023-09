Le chef de la lutte contre la corruption, Li Xi, participera à un sommet avec le Groupe des 77 pays en développement à La Havane, à Cuba, du 14 au 16 septembre, a rapporté mardi l'agence de presse officielle Xinhua.

M. Li se rendra également à Cuba, au Brésil et en Égypte du 16 au 26 septembre, a précisé l'agence Xinhua.

Le G77 est un groupe de pays en développement d'Asie, d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, créé en 1964 et qui compte aujourd'hui plus de 130 membres.

Le site web du G77 mentionne la Chine comme un État membre. Le gouvernement chinois a déclaré qu'il soutenait le G77 mais qu'il n'en faisait pas partie, affirmant qu'il entretenait de "bonnes relations de coopération" avec le bloc dans le cadre du "G77 plus la Chine".