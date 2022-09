Le chef de la milice Seleka en République centrafricaine plaide non coupable devant la CPI

Les procureurs ont déclaré que Said supervisait une prison dans la capitale Bangui où les détenus étaient battus et torturés.

"Je plaide non coupable de toutes les accusations et de toutes les situations", a déclaré Said, vêtu d'un costume gris foncé, aux juges.

Les milices Seleka, majoritairement musulmanes, ont pris le pouvoir en 2013-2014 dans le cadre de la longue guerre civile en République centrafricaine, évinçant le président de l'époque, François Bozize.

Dans la capitale de la République centrafricaine, Bangui, un visionnage du live-stream de l'ouverture du procès a été organisé dans une salle d'audience.

"Pour nous, les victimes, nous pouvons dire que (l'ouverture) est un grand soulagement, et nous sommes très attentifs au procès à la CPI", a déclaré à Reuters Francine Evodie Ndemade, présidente d'une association de victimes de conflits militaires en RCA.

Le procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré aux juges au début du procès que la Seleka gouvernait "par la peur, par la terreur". Dans la période des crimes reprochés, Khan a déclaré que Said "exerçait un pouvoir immense" dans la prison qu'il dirigeait.

Selon Khan, Said "traquait activement les civils" et les amenait à la prison en sachant "quel cauchemar les attendait sous son contrôle", notamment la torture, la détention dans des "conditions putrides" dans une cellule souterraine connue sous le nom de "trou", sans nourriture ni eau.

La CPI a inculpé des dirigeants de la Seleka et des milices chrétiennes opposées connues sous le nom d'"anti-balaka". Said est le premier membre présumé de la Seleka à passer en jugement.

À Bangui, une femme d'une trentaine d'années qui a été capturée et emprisonnée par des combattants de la Seleka en 2014 et qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu'elle se réjouissait du procès de Said.

Elle a ajouté qu'elle espérait que la CPI se pencherait également sur les réparations "car nous, les victimes, avons trop souffert."

La République centrafricaine est embourbée dans la violence depuis qu'une coalition de rebelles majoritairement nordistes et majoritairement musulmans, connue sous le nom de Seleka, ou "Alliance" en langue sango, a pris le pouvoir en mars 2013. Leur domination a donné naissance aux milices chrétiennes anti-balaka qui s'y opposent.

L'audience de lundi a été ajournée et le procès se poursuivra mardi avec la déclaration d'ouverture de la défense.