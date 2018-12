Le chef de la mission de surveillance de l'Onu est à Aden

(Actualisé avec détails, contexte)

DUBAI, 22 décembre (Reuters) - Le chef de la mission de l'Onu chargée de surveiller le cessez-le-feu dans la région de Hodeïda, la principale ville portuaire du Yémen, est arrivé samedi à l'aéroport d'Aden, a-t-on appris de source onusienne.

Le général néerlandais Patrick Cammaert a rencontré des représentants du gouvernement du président Abd-Rabbo Mansour Hadi, soutenu militairement et politiquement par l'Arabie saoudite sunnite.

Il devait ensuite se rendre à Sanaa, la capitale, pour une rencontre avec des responsables des milices chiites Houthis, soutenues par l'Iran, qui contrôlent la ville depuis 2014.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a approuvé vendredi à l'unanimité l'envoi d'une mission de contrôle de la trêve dans le gouvernorat d'Hodeïda, un des principaux résultats des pourparlers menés au début du mois en Suède sous l'égide des Nations unies.

La majeure partie de l'aide humanitaire livrée à ce pays en guerre civile transite par le port d'Hodeïda, sur la mer Rouge. La durée initiale de la mission est de 30 jours.

Le général Cammaert a pour mission de surveiller le retrait des forces combattantes d'Hodeïda et de trois autres ports yéménites.

Les membres de la mission d'observation ne seront pas armés et ne porteront pas d'uniforme. Leur tâche est d'apporter un soutien dans la gestion et l'inspection des ports d'Hodeïda, Salif et Ras Issa.

La trêve conclue en Suède grâce à la médiation de l'Onu est la première avancée significative enregistrée depuis le début de la guerre civile il y a cinq ans.

Une deuxième séquence de négociations doit avoir lieu en janvier afin de définir un cadre pour les négociations politiques.