Le chef de la police qui a retardé l'assaut contre le tireur de masse d'Uvalde est mis en congé

Selon les autorités, le chef Pete Arredondo était responsable de la réponse policière massive et multi-agences à la tuerie du 24 mai, lorsqu'un homme armé d'un fusil semi-automatique AR-15 a massacré 19 écoliers âgés de 9 à 11 ans et deux enseignants.

Pas moins de 19 officiers ont attendu plus d'une heure dans un couloir à l'extérieur des salles de classe 111 et 112 avant qu'une équipe tactique dirigée par la patrouille frontalière américaine ne parvienne finalement à entrer et à tuer le tireur.

La pratique policière consiste généralement à affronter immédiatement un tireur scolaire, même si cela met la vie des agents en danger. Le directeur du département de la sécurité publique du Texas a déclaré qu'Arredondo avait pris des "décisions terribles" qui lui ont fait perdre un temps précieux.

La fusillade à l'école primaire Robb a secoué les États-Unis et a relancé le débat sur les armes à feu en Amérique. En réponse, le Sénat américain a fait mardi un premier pas vers l'adoption de la première législation majeure du pays en matière de contrôle des armes à feu depuis des décennies.

L'école où a eu lieu la fusillade sera démolie, a déclaré le maire d'Uvalde.

Mercredi, le superintendant du district scolaire, Hal Harrell, a déclaré dans un communiqué qu'il avait placé Arredondo en congé administratif en tant que chef de la police du district scolaire et l'avait remplacé par un lieutenant.

Arredondo a défendu ses actions dans une interview avec le Texas Tribune publiée le 9 juin, disant que sa préoccupation première était de sauver la vie d'autant d'enseignants et d'étudiants que possible. Mais il a déclaré que les officiers sur place n'ont pu trouver une clé pour déverrouiller la porte que 77 minutes après le début du massacre.

Il a également déclaré au Texas Tribune qu'il ne se considérait pas comme le commandant des opérations sur les lieux et qu'il n'avait pas ordonné à la police de se retenir. Son avocat, George Hyde, a déclaré au Tribune qu'une autre des agences locales, étatiques ou fédérales arrivées sur les lieux aurait dû prendre le commandement.

Mais Steven McCraw, le chef du département de la sécurité publique du Texas, a déclaré qu'Arredondo était aux commandes et a qualifié la réponse de la police d'"échec lamentable" pour ne pas être intervenue immédiatement.

McGraw a déclaré lors d'une audience du Sénat du Texas mardi que la porte n'était pas verrouillée et qu'il n'y avait aucune preuve que les officiers aient essayé de voir si elle était sécurisée pendant que d'autres cherchaient une clé. Pendant ce temps, au moins deux enfants à l'intérieur ont utilisé des téléphones portables pour appeler à l'aide.

Arredondo, qui a gardé un profil bas au milieu de l'indignation publique de ces dernières semaines, devra commencer à se présenter aux réunions du conseil municipal ou il pourrait être retiré de ce poste également.

Le reste du conseil municipal a rejeté mardi une demande de congé d'Arredondo, qui a manqué la réunion. S'il manque trois réunions consécutives, le conseil peut le révoquer, comme l'ont demandé certains membres du public mardi.

Arredondo, 49 ans et officier de police de carrière, a été élu au conseil municipal peu avant le massacre.

Plus tôt mercredi, le sénateur d'État du Texas Roland Gutierrez, un démocrate qui représente Uvalde, a intenté une action en justice contre le département de la sécurité publique de l'État pour avoir accès aux dossiers complets de la fusillade, déclarant que la réponse au massacre "a été pleine de désinformation et de mensonges purs et simples" depuis le début.