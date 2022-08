Le chef de la politique étrangère de l'UE attend le feu vert pour une mission de formation en Ukraine

Plusieurs pays de l'UE forment individuellement les troupes ukrainiennes depuis un certain temps, principalement pour leur permettre d'utiliser les armes que les nations occidentales livrent à l'Ukraine pour l'aider à lutter contre l'invasion de la Russie.

"La situation sur le terrain continue d'être très mauvaise", a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère, à son arrivée à une réunion des ministres de la défense de l'UE à Prague.

"Nous continuerons à soutenir l'Ukraine avec des initiatives telles que cette mission de formation dont les ministres discuteront", a-t-il déclaré, ajoutant : "Un accord politique général, global (sur une mission de formation conjointe) est ce que je pense que nous devons obtenir aujourd'hui .... J'espère que nous aurons un feu vert politique pour cette mission."

Il n'est pas encore clair où un programme de formation européen plus large pourrait être basé et quel mandat il pourrait avoir, et M. Borrell n'a fourni aucun détail.

Plus tard dans la journée, les ministres des affaires étrangères de l'UE, également réunis à Prague, pourraient convenir de durcir la délivrance des visas pour les Russes et commencer à débattre d'une interdiction plus large des visas touristiques, bien que les responsables de l'UE aient déclaré qu'il n'y avait pas d'accord sur ce point.

"Il y a la guerre en Europe et pas loin d'ici. L'agression brutale de la Russie sera le sujet le plus important de notre réunion aujourd'hui", a déclaré la ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova.