Un haut responsable de la sécurité polonaise a déclaré mercredi qu'il ne pouvait pas exclure que la violation de l'espace aérien polonais, le 29 décembre, par ce que Varsovie considère comme un missile russe, ait été une provocation.

"Je ne peux pas l'exclure. (Nos) alliés ne l'excluent pas non plus", a déclaré Jacek Siewiera, chef du Bureau polonais de la sécurité nationale, dans une interview accordée à la chaîne privée TVN24, lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que la violation était plus probablement une provocation qu'un accident.

"Il est difficile de supposer qu'une brèche de 40 kilomètres de profondeur à la frontière polonaise soit accidentelle. Ce type de trajectoire constitue une violation très importante de l'espace aérien", a-t-il déclaré.

Fin décembre, des responsables militaires polonais ont déclaré qu'un objet identifié comme étant un missile guidé russe avait violé l'espace aérien du pays le 29 décembre en direction de sa frontière avec l'Ukraine, avant d'en ressortir trois minutes après son entrée.

L'agence de presse RIA Novosti a cité Andrei Ordash, chargé d'affaires russe à Varsovie, qui a déclaré, après avoir été convoqué le 29 décembre au ministère polonais des affaires étrangères, que son pays n'avait fourni aucune preuve d'une violation de la frontière.

Selon M. Siewiera, le récent changement de gouvernement à Varsovie et parmi les hauts responsables militaires polonais pourrait également avoir joué un rôle.

"L'administration du Kremlin est consciente qu'à un moment très difficile en Pologne, le gouvernement est pris en charge par une administration qui n'a pas été au pouvoir depuis huit ans", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi le risque de tests est élevé.

M. Siewiera a également souligné que les récentes perturbations du système mondial de localisation (GPS) en Pologne et dans la région de la Baltique étaient inquiétantes.

"Si nous ajoutons des incidents tels que la perturbation du système GPS ... qui semble être, disons, non spécifique, elle est en fait très préoccupante pour les planificateurs militaires.

"Il s'agit du brouillage du signal allié près du corridor de Suwalki, autour des ports de Gdynia par lesquels l'aide (militaire) alliée arrive, et des détroits danois", a déclaré M. Siewiera, "et cela n'affecte pas le système GLONASS (russe)", qui est l'équivalent russe du GPS occidental.