Le chef de la stratégie du FMI se rend en Chine, pour se concentrer sur l'accélération du traitement de la dette

M. Pazarbasioglu s'est félicité de la participation de la Chine à un paquet de traitement de la dette pour le Tchad, premier pays à achever le processus dans le cadre du Cadre commun mis en place fin 2020 par le Groupe des 20 principales économies.

Tous les regards sont désormais tournés vers la Zambie, dont les créanciers sont toujours en train de marteler une solution de traitement de la dette, a déclaré M. Pazarbasioglu, qui a décrit la restructuration de la dette plus importante et plus compliquée de la Zambie comme le véritable test pour le Cadre commun.

"Il est vraiment essentiel que nous allions de l'avant. Nous y travaillons. Bien sûr, la sensibilisation de la Chine la semaine prochaine est très importante, au plus haut niveau", a-t-elle déclaré aux journalistes, notant que le président Xi Jinping avait à lui seul mentionné le cadre dans ses remarques lors du sommet du G20 en Indonésie.

Le FMI, la Banque mondiale et les responsables du Groupe des sept économies avancées ont critiqué la Chine - désormais le plus grand créancier souverain du monde - pour avoir retardé les efforts de restructuration des dettes des pays lourdement endettés.

Selon le FMI, environ un quart des économies de marché émergentes - et 60 % des pays à faible revenu - sont en situation de surendettement ou sur le point de l'être, et le FMI exhorte les pays à demander de l'aide rapidement plutôt que d'attendre qu'ils soient en pleine crise.

M. Pazarbasioglu a déclaré que la Chine accueillait une réunion des "Premiere Plus", comprenant des institutions financières internationales et des responsables de la Banque de développement de Chine et de la Banque d'exportation et d'importation de Chine. De telles réunions avaient l'habitude de se tenir régulièrement, mais elles ont été annulées au plus fort de la pandémie de COVID-19.

"Ça avance - très lentement, mais ça avance", a déclaré Mme Pazarbasioglu, notant que la participation de la société minière Glencore Plc au traitement du Tchad était également "un très bon signe" que "même les participants les plus difficiles du secteur privé" participaient.

Elle a déclaré que les créanciers bilatéraux officiels du Club de Paris avaient mis des années à élaborer leurs processus d'allègement de la dette, et que la Chine apprenait, même si elle a noté que les problèmes de dette auxquels les pays emprunteurs sont actuellement confrontés sont aigus.

"Le problème que nous avons est que nous n'avons pas ce temps en ce moment parce que ces pays sont très fragiles et font face à des vulnérabilités de dette", a-t-elle déclaré. "Ce dont nous avons besoin, c'est de rapidité".

Mme Pazarbasioglu a déclaré que le FMI continuerait à faire pression pour que des modifications soient apportées au Cadre commun, notamment un gel des paiements de la dette lorsque les pays demandent un traitement de la dette, ainsi que des procédures et des délais d'action plus clairs, et la garantie d'un traitement comparable pour les créanciers privés.

Une question clé était que les grands créanciers devaient élaborer des mécanismes institutionnels internes pour traiter les dettes non viables et se préparer aux décotes.