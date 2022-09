Le chef des Nations Unies, Guterres, arrive au Pakistan pour soutenir la réponse aux inondations

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, est arrivé vendredi au Pakistan pour soutenir la réponse de ce pays aux inondations dévastatrices. Il devait rencontrer le Premier ministre Shehbaz Sharif et visiter les zones inondées au cours de sa visite de deux jours.

Des pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les montagnes du nord, deux phénomènes que le gouvernement a imputés au changement climatique, ont déclenché des inondations qui ont emporté des maisons, des routes, des voies ferrées, des ponts, du bétail et des récoltes, et tué plus de 1 391 personnes.

De vastes zones du pays sont inondées et des centaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur foyer, tandis que la vie de près de 33 millions de personnes a été perturbée, selon le gouvernement.

"Je suis arrivé au Pakistan pour exprimer ma profonde solidarité avec le peuple pakistanais après ces inondations dévastatrices", a déclaré António Guterres.

Les Nations Unies ont lancé un appel à l'aide de 160 millions de dollars, bien que le Pakistan estime que les inondations ont causé des pertes d'environ 10 milliards de dollars.

"J'en appelle à un soutien massif de la communauté internationale alors que le Pakistan répond à cette catastrophe climatique", a déclaré António Guterres.

Outre sa rencontre avec M. Sharif et son ministre des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, M. Guterres visitera les zones sinistrées au cours de sa visite.

"La visite du secrétaire général permettra de sensibiliser davantage le monde à l'ampleur de cette calamité, aux pertes de vies humaines et à la dévastation généralisée qui en résultent", a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans un communiqué.

En juillet et août, le Pakistan a reçu 391 mm (15,4 pouces) de pluie, soit près de 190 % de plus que la moyenne sur 30 ans.

La province méridionale de Sindh a connu 466 % de pluie en plus que la moyenne.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que plus de 6,4 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans les zones inondées.