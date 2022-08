Le chef des Nations Unies, en Ukraine, cherche à sécuriser la centrale nucléaire et à explorer les pourparlers de paix

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré aux journalistes après des entretiens à Lviv, en Ukraine, jeudi, qu'il était gravement préoccupé par les circonstances à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et a demandé le retrait de l'équipement et du personnel militaires.

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que lui, Guterres et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy ont discuté de la possibilité de s'appuyer sur l'atmosphère positive récente pour relancer les négociations de paix avec la Russie qui ont eu lieu à Istanbul en mars.

Dans le cadre d'un accord négocié par l'ONU et la Turquie, la Russie et l'Ukraine ont conclu un accord en juillet pour que Moscou lève le blocus des expéditions de céréales ukrainiennes, et les exportations ont repris début août.

La Turquie, membre de l'OTAN, a maintenu de bonnes relations avec la Russie, un important partenaire commercial, et a cherché à jouer un rôle de médiateur dans le conflit, qui a débuté il y a six mois lorsque les forces russes ont envahi l'Ukraine voisine.

"Personnellement, je maintiens ma conviction que la guerre se terminera finalement à la table des négociations. M. Zelenskiy et M. Guterres ont la même opinion à cet égard", a déclaré Erdogan.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de Moscou.

Dans le même temps, l'administration du président américain Joe Biden prépare environ 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine et pourrait l'annoncer dès vendredi, selon trois sources familières avec la question.

Pendant ce temps, 17 personnes ont été tuées et 42 blessées dans deux attaques russes distinctes contre la grande ville de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur régional jeudi.

Trois civils ont été tués et 17 blessés lors d'une attaque à la roquette avant l'aube jeudi, a déclaré le service d'urgence local. Cette attaque faisait suite à une attaque russe sur Kharkiv mercredi, au cours de laquelle le service d'urgence avait initialement déclaré que 12 personnes avaient été tuées.

Jeudi également, au moins quatre explosions ont frappé près d'un important aéroport militaire russe sur la péninsule de Crimée contrôlée par Moscou, selon trois sources locales. L'Ukraine a laissé entendre qu'elle avait orchestré d'autres explosions au cours des dix derniers jours dans d'autres installations russes en Crimée, que Moscou a annexée en 2014.

Les sources ont déclaré que les explosions de jeudi ont eu lieu près de l'aéroport militaire russe de Belbek, au nord du quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol.

Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozhayev, écrivant sur Telegram, a déclaré que les forces anti-aériennes russes ont abattu un drone ukrainien et qu'il n'y a eu aucun dommage.

CRAINTES D'UNE CATASTROPHE NUCLÉAIRE

M. Guterres a réitéré les appels à la démilitarisation autour de la centrale nucléaire.

"L'installation ne doit pas être utilisée dans le cadre d'une quelconque opération militaire. Au contraire, un accord est nécessaire de toute urgence pour rétablir l'infrastructure purement civile de Zaporizhzhia et assurer la sécurité de la zone", a déclaré António Guterres.

La Russie, qui s'est emparée de la centrale dans le sud de l'Ukraine peu après l'invasion du 24 février, a déclaré qu'elle pourrait la fermer - une décision qui, selon Kiev, augmenterait le risque d'une catastrophe nucléaire.

Moscou avait auparavant rejeté comme "inacceptables" les appels internationaux en faveur d'une zone démilitarisée. Les ingénieurs ukrainiens continuent à faire fonctionner la centrale malgré l'occupation russe.

La centrale se trouve sur la rive sud, contrôlée par la Russie, d'un énorme réservoir à Enerhodar ; les forces ukrainiennes tiennent la rive nord. Les deux parties ont blâmé l'autre pour les tirs d'obus sur la centrale.

L'Ukraine accuse également la Russie d'utiliser la centrale comme un bouclier pour ses forces afin de lancer des frappes à travers le réservoir sur les villes tenues par les Ukrainiens, ce que Moscou dément.

Reuters ne peut confirmer de manière indépendante la situation militaire dans la zone ou la responsabilité des bombardements.

Zelenskiy a déclaré après sa rencontre avec Guterres qu'ils avaient convenu des paramètres d'une éventuelle mission à la centrale par le chien de garde nucléaire de l'ONU, l'Agence internationale de l'énergie atomique.

"La Russie doit immédiatement et inconditionnellement retirer ses forces du territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, ainsi que cesser toute provocation et tout bombardement", a-t-il déclaré.

Auparavant, il avait accusé la Russie de "chantage nucléaire".

EXPLOSIONS EN CRIMÉE

Moscou affirme que son objectif en Ukraine est de démilitariser le pays et de protéger les russophones sur des terres qui, selon le président russe Vladimir Poutine, appartiennent historiquement à la Russie.

L'Ukraine et l'Occident la qualifient de guerre de conquête non provoquée. L'Ukraine s'est débarrassée de la domination russe lorsque l'Union soviétique a éclaté en 1991.

La Russie a utilisé la Crimée pour renforcer ses troupes combattant dans d'autres parties de l'Ukraine avec du matériel militaire, un processus que le gouvernement de Kiev tient à perturber avant une éventuelle contre-offensive dans le sud de l'Ukraine.

L'Ukraine n'a pas officiellement revendiqué la responsabilité d'une série d'explosions en Crimée. La semaine dernière, la base aérienne de Moscou à Saki a été dévastée par des explosions qui ont détruit huit avions de guerre, selon l'imagerie satellite.

La Russie a déclaré que cela résultait d'un accident, mais les responsables ukrainiens ont suggéré que cela faisait partie d'une opération spéciale.

Séparément, des explosions ont secoué mardi un dépôt de munitions sur une base militaire russe dans le nord de la péninsule de Crimée.

La Russie a accusé des saboteurs, reconnaissant ainsi que les groupes armés loyaux à l'Ukraine endommagent la logistique militaire et les lignes d'approvisionnement sur le territoire qu'elle contrôle. Des lignes électriques, une sous-station électrique, des infrastructures ferroviaires et quelques habitations ont également été endommagées.

Les médias d'État russes ont émis l'hypothèse que les saboteurs pourraient avoir utilisé de petits drones pour bombarder le dépôt de munitions.