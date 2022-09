Le chef des Nations Unies visite les régions du Pakistan dévastées par les inondations

Des pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les montagnes du nord ont déclenché des inondations qui ont tué plus de 1 391 personnes, emportant maisons, routes, voies ferrées, ponts, bétail et cultures.

De vastes zones du pays sont inondées, et des centaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Le gouvernement affirme que la vie de près de 33 millions de personnes a été perturbée. Le Pakistan estime les dégâts à 30 milliards de dollars. Le gouvernement et M. Guterres ont tous deux imputé les inondations au changement climatique.

Le secrétaire général des Nations Unies a atterri dans la province de Sindh samedi, avant de survoler certaines des zones les plus touchées en route vers le Baloutchistan, une autre province durement frappée.

"Il est difficile de ne pas se sentir profondément ému en entendant des descriptions aussi détaillées de la tragédie", a déclaré António Guterres après avoir atterri à Sindh, selon une vidéo publiée par le bureau du Premier ministre Shehbaz Sharif.

"Le Pakistan a besoin d'un soutien financier massif. Ce n'est pas une question de générosité, c'est une question de justice."

Une vidéo publiée par le ministre de l'Information, Marriyum Aurangzeb, montre António Guterres assis à côté de Sharif, observant les zones endommagées par les inondations depuis le hublot d'un avion. "Inimaginable", a déclaré Guterres en examinant les dégâts.

En juillet et août, le Pakistan a reçu 391 mm (15,4 pouces) de pluie, soit près de 190 % de plus que la moyenne sur 30 ans. La province méridionale de Sindh a connu 466% de pluie en plus que la moyenne.

M. Guterres a déclaré samedi que le monde devait comprendre l'impact du changement climatique sur les pays à faible revenu.

"L'humanité a fait la guerre à la nature et la nature riposte", a-t-il déclaré.

"La nature riposte dans le Sind, mais ce n'est pas le Sind qui a produit les émissions de gaz à effet de serre qui ont accéléré le changement climatique de façon si spectaculaire", a déclaré M. Guterres. "Il y a une situation très injuste par rapport au niveau de destruction".