Le ministre américain des Postes, Louis DeJoy, a annoncé mercredi aux parlementaires qu'il prévoyait de prendre des mesures plus énergiques après avoir déclaré que l'agence n'atteindrait pas son objectif d'atteindre le seuil de rentabilité en 2023.

Le service postal américain (USPS) a réduit les pertes prévues de 160 milliards de dollars à 70 milliards de dollars sur 10 ans après avoir obtenu un allègement financier du Congrès, institué des hausses de prix régulières et adopté des réformes. M. DeJoy déclarera à la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, dans un témoignage vu par Reuters, que "l'objectif d'atteindre le seuil de rentabilité en 2023 s'est avéré sous-estimer certains défis organisationnels, opérationnels et financiers, ainsi que certains facteurs économiques auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés et que nous n'aurions pas pu prévoir".